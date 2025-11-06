Hellenic Train και ΟΣΕ αλληλοκατηγορούνται για το τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Σίνδου

Σύμφωνα με καταγγελίες, το τρένο Θεσσαλονίκη - Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή στη Σίνδο - Αρχικά ο ΟΣΕ διέψευσε την πληροφορία αυτή και κατηγόρησε την Hellenic Train για έλλειψη ενημέρωσης στους επιβάτες - Ρυθμιστής Κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ, απάντησε η Hellenic Train