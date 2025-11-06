Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
ΟΣΕ: Διαψεύδει ότι μπήκε τρένο σε λάθος γραμμή στη Λάρισα
«Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση είναι απαράδεκτη» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού προς την Hellenic Train
Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο τρένο στη Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή, αλλά στέλνει και μήνυμα στη Hellenic Train για «έλλειψη ενημέρωσης προς τους επιβάτες».
Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά: «Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές».
Και συνεχίζει: «Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας.
Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας».
«Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής στη Σίνδο όπως και 80% του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης», τονίζεται στην ανακοίνωση.
H ανακοίνωση του ΟΣΕ
