Γκιλφόιλ: Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο

Θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, τόνισε μεταξύ άλλων μετά τη συνάντησή της με τον κ. Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο