Γκιλφόιλ: Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο
Γκιλφόιλ: Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο
Θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, τόνισε μεταξύ άλλων μετά τη συνάντησή της με τον κ. Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο
Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επέδωσε σήμερα τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, δηλώνοντας ότι είναι «βαθιά τιμή» να υπηρετεί ως η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη χώρα.
Όπως υπογράμμισε, ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπροσωπώντας υπερήφανα τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Αναλυτικά η δήλωσή της: «Ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».
Όπως υπογράμμισε, ανυπομονεί να συνεργαστεί με τους Έλληνες συμμάχους για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπροσωπώντας υπερήφανα τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Αναλυτικά η δήλωσή της: «Ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».
Δεν μισώ κανέναν, να σταματήσει το κακό εδώ: Μήνυμα σασμού από τη μάνα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, λίγο μετά την κηδεία της κόρης της
Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα: Κλείνουν οι αγωγοί, έρχεται με πλοία lng
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα