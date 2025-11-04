Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Βανάκι συγκρούστηκε με ιδιωτικό ασθενοφόρο στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης - Γέμισε ψωμιά το οδόστρωμα
Η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το δρόμο
Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στη θέση «Νταμάρια», δυτικά της πόλης.
Στο τροχαίο, με υλικές μόνο ζημιές, ενεπλάκησαν δύο οχήματα, τύπου βαν, κι ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο. Το ένα από τα βαν μετέφερε ψωμιά και λόγω της σύγκρουσης, το εμπόρευμα έπεσε στο οδόστρωμα.
Στο σημείο κλήθηκαν η Πυροσβεστική και η Τροχαία. Η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το δρόμο.
