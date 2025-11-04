Δεύτερο περιστατικό με μαχαίρωμα στη Χαλκίδα με έναν τραυματία - Οπαδικές διαφορές βλέπουν οι αρχές
Δεύτερο περιστατικό με μαχαίρωμα στη Χαλκίδα με έναν τραυματία - Οπαδικές διαφορές βλέπουν οι αρχές

Νωρίτερα στο νοσοκομείο είχε μεταφερθεί 23χρονος ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του - Η Αστυνομία, που έχει προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, εξετάζει τη σύνδεση των δύο περιστατικών

Ενα ακόμα περιστατικό βίας κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας στη Χαλκίδα σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Ένας νεαρός άνδρας βρέθηκε αιμόφυρτος και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει αδιευκρίνιστη, ενώ τα τραύματα φαίνεται να προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Το γεγονός αυτό σημειώθηκε λίγη ώρα μετά το πρώτο περιστατικό, που αφορούσε τη δολοφονία ενός 23χρονου στην οδό Ληλαντίων. Οι αρχές εξετάζουν τη σύνδεση των δύο περιστατικών, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προσαγωγές στην περιοχή.

Η αιτία της θανατηφόρας επίθεσης στον 23χρονο φαίνεται, σύμφωνα με το evia online, να σχετίζεται με οπαδικές διαφορές. Η Αστυνομία, που έχει προχωρήσει σε πολλές προσαγωγές, εξετάζει τη σύνδεση των δύο περιστατικών, με το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας να έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.



