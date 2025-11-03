Βορίζια: Mητέρα δύο παιδιών η νοσηλεύτρια Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή

Με βαθιά θλίψη η κοινωνία των Χανίων αποχαιρετά αύριο την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, τη νοσηλεύτρια, τη μητέρα, τη φίλη, τον άνθρωπο που υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση τον συνάνθρωπο. Η Ευαγγελία «έφυγε» ξαφνικά και άδικα, πέφτοντας νεκρή από πυρά στα Βορίζια, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως η Ευαγγελία είχε βρεθεί εκεί για το μνημόσυνο του πατέρα της, όπως αναφέρουν τα αδέλφια της. Αντί για μια ημέρα μνήμης και οικογενειακής θαλπωρής, η μοίρα έμελλε να της στερήσει τη ζωή. Ο αδελφός της και ο γιος της ήταν αυτοί που έντρομοι είδαν τη γυναίκα να πέφτει στο έδαφος από τους πυροβολισμούς και έτρεξαν να τη μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με την ελπίδα ότι θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή, όμως ήταν ήδη αργά.

Η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη υπήρξε εξαιρετική επαγγελματίας στο χώρο της νοσηλευτικής, γνωστή για τη ζεστασιά και την ανθρωπιά της. Πάνω από όλα ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα δύο παιδιών, που αποτελούσαν το φως και τη δύναμή της, λένε οι άνθρωποι από το συγγενικό της περιβάλλον, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν το ξαφνικό χαμό της.

