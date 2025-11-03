Βορίζια: Mητέρα δύο παιδιών η νοσηλεύτρια Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή
ΕΛΛΑΔΑ
Βορίζια Βεντέτα Κρήτη

Βορίζια: Mητέρα δύο παιδιών η νοσηλεύτρια Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή

Σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του γιού της και του αδεφλού της - Η 56χρονη  ζούσε και εργαζόταν στα Χανιά και είχε βρεθεί στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της

Βορίζια: Mητέρα δύο παιδιών η νοσηλεύτρια Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή
Λίνα Κεκέση
15 ΣΧΟΛΙΑ

Με βαθιά θλίψη η κοινωνία των Χανίων αποχαιρετά αύριο την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, τη νοσηλεύτρια, τη μητέρα, τη φίλη, τον άνθρωπο που υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση τον συνάνθρωπο. Η Ευαγγελία «έφυγε» ξαφνικά και άδικα, πέφτοντας νεκρή από πυρά στα Βορίζια, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως η Ευαγγελία είχε βρεθεί εκεί για το μνημόσυνο του πατέρα της, όπως αναφέρουν τα αδέλφια της. Αντί για μια ημέρα μνήμης και οικογενειακής θαλπωρής, η μοίρα έμελλε να της στερήσει τη ζωή. Ο αδελφός της και ο γιος της ήταν αυτοί που έντρομοι είδαν τη γυναίκα να πέφτει στο έδαφος από τους πυροβολισμούς και έτρεξαν να τη μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με την ελπίδα ότι θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή, όμως ήταν ήδη αργά.

Η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη υπήρξε εξαιρετική επαγγελματίας στο χώρο της νοσηλευτικής, γνωστή για τη ζεστασιά και την ανθρωπιά της. Πάνω από όλα ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα δύο παιδιών, που αποτελούσαν το φως και τη δύναμή της, λένε οι άνθρωποι από το συγγενικό της περιβάλλον, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν το ξαφνικό χαμό της.

Ειδήσεις σήμερα:

Αναζητεί τρεις νεαρούς η ΕΛΑΣ για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, «εμπλέκονται και άλλοι» λέει η Δημογλίδου

«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου

Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon

Λίνα Κεκέση
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης