Βορίζια: Από πυροβολισμό και όχι από ανακοπή πέθανε η 56χρονη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση

Η γυναίκα δέχθηκε σφαίρα από τη δεξιά πλευρά, η οποία διαπέρασε τους πνεύμονες και βγήκε από τη σπονδυλική στήλη, λέει η ιατροδικαστική έκθεση - Νέο στοιχείο και για την έκρηξη στο σπίτι