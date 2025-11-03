Μετά το Πεντάγωνο, έρχεται η ανάδειξη του Άγνωστου Στρατιώτη
Αντικείμενο διεθνούς διαγωνισμού οι παρεμβάσεις στο μνημείο, το οποίο είναι ένα από τα πιο ισχυρά τοπόσημα της Αθήνας - Το κόστος αναμένεται να αναλάβει χορηγός και δεν αποκλείεται να υπάρξει μια ήπια περίφραξη κοντά στο κενοτάφιο - Το σχέδιο της Αστυνομίας για την περιφρούρηση - Άμεσα επισκέψιμη η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» στο Πεντάγωνο
Επισκέψιμο μία φορά την εβδομάδα, πιθανόν τα Σαββατοκύριακα, θα είναι στο εξής το Πεντάγωνο, καθώς η νέα βιοκλιματική του όψη, σε συνδυασμό με την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», δηλαδή το αφιερωματικό μνημείο για τους 121.692 νεκρούς των πολέμων της Ελλάδας, συνθέτουν ένα υπαίθριο μουσείο στη φυσική έδρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η αισθητική αναγέννηση ωστόσο ενός δημόσιου κτιρίου με το ειδικό βάρος του Πενταγώνου ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ανάδειξη του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη μετά και την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας.
Τον «διάλογο» άλλωστε ανάμεσα στο νέο Πεντάγωνο και το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη ανατροφοδοτεί η κοινή τους αναφορά στους εθνικούς αγώνες, καθώς η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» περιλαμβάνει ονομαστικά το σύνολο των πεσόντων, ενώ το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη κάνει αναφορά στις ηρωικές μάχες που συνέθεσαν τη νικηφόρα έκβαση της συμμετοχής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στους πολέμους των τελευταίων αιώνων, με το αόρατο νήμα της Νεότερης Ιστορίας να συνδέει μεταξύ τους τούς δύο μνημειακούς αυτούς τόπους.
Υπό αυτό το πρίσμα, «η “Κιβωτός Εθνικής Μνήμης” θα καταστεί άμεσα επισκέψιμη στο ευρύ κοινό ώστε κάθε συμπολίτης μας να έχει τη δυνατότητα να αποτίει φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Οπως αντίστοιχα αποτίει φόρο τιμής στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά την παρουσίαση της νέας βιοκλιματικής όψης του Πενταγώνου, ανακοινώνοντας ακόμη πως «πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείου εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς». «Αναφορά μνήμης και σεβασμού στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας», όπως τόνισε.
Αντικείμενο του διεθνούς διαγωνισμού θα αποτελέσει, κατά πληροφορίες, η περαιτέρω ανάδειξη του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά τοπόσημα της Αθήνας, με εκατοντάδες επισκέπτες σε καθημερινή βάση. Αν και ακόμη δεν έχουν καταστεί σαφείς οι όροι του διεθνούς διαγωνισμού, η φύση του μνημείου δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρεμβάσεων στη σημερινή του μορφή λόγω του σημείου στο οποίο βρίσκεται, αλλά και του εθνικού χαρακτήρα του. Οπως όμως και στην περίπτωση των παρεμβάσεων στο Πεντάγωνο, έτσι και στην περίπτωση του Αγνωστου Στρατιώτη το κόστος της ανάδειξης του μνημείου αναμένεται να αναλάβει ιδιώτης επενδυτής με ζητούμενο την αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Σε μια τέτοια προοπτική, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια ήπια περίφραξη κοντά στο κενοτάφιο, ενώ το σίγουρο είναι πως η νέα εικόνα του εθνικού αυτού συμβόλου υπαγορεύει την καθαριότητα και την επιμέλεια στη συντήρησή του.
Ολικό λίφτινγκΠολύ περισσότερο, όταν πέρα από τους λόγους αισθητικής, «η νέα όψη του υπουργείου είναι η αρχιτεκτονική έκφραση του νέου μας αφηγήματος. Του νέου αποτρεπτικού δόγματος, της νέας δομής δυνάμεων, του νέου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας, της αναγέννησης της αμυντικής μας βιομηχανίας», όπως υποστήριξε ο κ. Δένδιας, προβάλλοντας δηλαδή τη νέα βιοκλιματική όψη του Πενταγώνου ως συμβόλο ενίσχυσης της ήπιας ισχύος της χώρας. Την ίδια στιγμή, οι εργασίες αναβάθμισης και ανακαίνισης στο Πεντάγωνο θα κορυφωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς έχει δρομολογηθεί η ανακαίνιση όλων των εσωτερικών χώρων με δαπάνη που θα καλύψουν τα ΕΛ.ΠΕ., ενώ το έργο «Ανάπλαση του Περιβάλλοντος Χώρου του ΥΠΕΘΑ», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαμβάνει ακόμη τη φύτευση δύο αλσυλλίων ελαιών δεξιά και αριστερά του μνημείου, την ανακαίνιση του χώρου υποδοχής των υπουργών και των εκλεκτών ξένων προσκεκλημένων, την κατασκευή κτιρίου ηλεκτρονικού πολέμου και υπόγειου χώρου στάθμευσης στα πρότυπα της Βουλής των Ελλήνων.
Πράσινο αποτύπωμαΑκόμη, έχουν ήδη δρομολογηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση και η επέκταση ενεργειακής πρόσοψης στο σύνολο του κεντρικού κτιρίου, καθώς και η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων εργασίας, με σκοπό την περαιτέρω αύξηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στρατοπέδου «Παπάγου» στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει το κόστος ολοκλήρωσης του εξωτερικού του κτιρίου, καθώς το «μνημείο και το εμπρόσθιο τμήμα του κτιρίου πλαισιώνεται από επιπλέον χώρους πρασίνου με 500 νέα φυτά και δενδρύλλια που μας προσέφερε ο Δήμος Αθηναίων, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα», όπως εξήγησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, γνωστοποιώντας ακόμη πως «προστίθενται στα 1.000 δένδρα που έχουμε ήδη φυτεύσει και τα 2 αλσύλλια με 28 και 25 ελιές το καθένα, που συμβολίζουν την 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου».
Εθνικό τοπόσημοΜε φόντο το αναγεννημένο Πεντάγωνο, είναι «τιμητικό καθήκον για το υπουργείο να φροντίζει κάθε τοπόσημο το οποίο συνδέεται με τους ήρωές μας, με πρώτο βέβαια τον χώρο του Αγνωστου Στρατιώτη», επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι είναι «ένα μνημείο το οποίο, όπως επεσήμανε και ο υπουργός, θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας, πρώτα και πάνω απ’ όλα, την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας». «Γιατί είναι αλήθεια ότι η πρωτεύουσά μας, όπως και όλες οι πόλεις μας, έχουν ανάγκη από σημεία ισχυρού συμβολισμού της εθνικής αυτοπεποίθησης», παρατήρησε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ελευθερία, η ειρήνη, η εθνική αξιοπρέπεια και η πρόοδος της χώρας «είναι αξίες που απαιτούν καθημερινή προστασία, ενώ συχνά τις θεωρούμε δεδομένες».
Διά χειρός ΒαρώτσουΗ προβολή ισχύος πάντως μέσα από το νέο Πεντάγωνο, σε μια στιγμή ολικού μετασχηματισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, δεν θα είχε γίνει πράξη αν τη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, όπως και την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», δεν τα οραματιζόταν ο διακεκριμένος Ελληνας γλύπτης και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κώστας Βαρώτσος, με το κόστος να αποτελεί δωρεά της Metlen Energy and Metals. Αν και γεννημένος στην Αθήνα, ο Κώστας Βαρώτσος έπειτα από έναν δημιουργικό κύκλο σπουδών και καλλιτεχνικής έκφρασης στη Νέα Υόρκη και τη Ρώμη, εξελέγη το 1999 καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, απ’ όπου κατάγεται ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αντώνης Οικονόμου. Βέρος Θεσσαλονικιός, ο κ. Οικονόμου είναι προσωπικός φίλος του διάσημου Ελληνα γλύπτη και έφερε σε επαφή τον κ. Βαρώτσο με τον κ. Δένδια. Αλλωστε ο Κώστας Βαρώτσος ήρθε να προσθέσει άλλο ένα σύγχρονο τοπόσημο στην ελληνική πρωτεύουσα ολοκληρώνοντας τη νέα βιοκλιματική πρόσοψη του Πενταγώνου, με το πλέον εμβληματικό του έργο να βρίσκεται απέναντι από το πρώην «Χίλτον», τον γνωστό «Δρομέα».
Εργα του ίδιου καλλιτέχνη έχουν τοποθετηθεί και σε σταθμούς του μετρό της Αθήνας (όπως στη Δουκίσσης Πλακεντίας), στην Εθνική Πινακοθήκη, στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αλλά και σε ξενοδοχειακές μονάδες της πρωτεύουσας, δίνοντας νέο νόημα σε σύγχρονα υλικά όπως το μέταλλο και το γυαλί. Το γυαλί στην περίπτωση του νέου Πενταγώνου «αναδεικνύει με τη διαύγειά του το εγκώμιο στους 121.692 νεκρούς των πολέμων της Ελλάδας. Το ένδοξο διαυγές καταυγάζον παρελθόν της», όπως κατέληξε ο κ. Δένδιας.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI, Shutterstock
