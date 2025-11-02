Στα Βορίζια μεταφέρθηκε η σορός του Φανούρη Καργάκη – Ο σπαραγμός της συζύγου του, δείτε βίντεο
Στα Βορίζια μεταφέρθηκε η σορός του Φανούρη Καργάκη – Ο σπαραγμός της συζύγου του, δείτε βίντεο
Θα τον ξενυχτίσουν, όπως προστάζει το έθιμο, και η κηδεία του θα γίνει στις 2 το μεσημέρι αύριο - Το όνομά του πήρε το ένα από τα τρία παιδιά του που βαπτίσθηκαν χθες
Στο σπίτι του έφτασε η σορός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, οποίος σκοτώθηκε εχθές στη βεντέτα στα Βορίζια.
Σπαρακτικό είναι το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδερφών του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα, που ολοφύρονταν μπροστά στον νεκρό άνθρωπό τους. Την ίδια ώρα, η παρουσία της αστυνομίας στο χωριό είναι έντονη από το φόβο αντιποίνων.
Συγγενείς και φίλοι του 39χρονου έχουν μαζευτεί στο σπίτι του για να τον θρηνήσουν, όπως ορίζει το έθιμο, ενώ αύριο στις 2 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του.
Ο νεκρός από την οικογένεια των Καργάκηδων αφήνει πίσω του πέντε παιδιά, εκ των οποίων τα τρία όταν χάθηκε ο πατέρας του ήταν αβάπτιστα. Σύμφωνα με το κρητικό έθιμο, «στο σπίτι με αβάφτιστα παιδιά δεν μπαίνει φέρετρο», και έτσι το απόγευμα του Σαββάτου στήθηκε βιαστικά ένα μυστήριο στο χωριό απ’ όπου κατάγεται η μητέρα τους. Μάλιστα, το ένα από τα τρία παιδιά πήρε το όνομα του νεκρού πατέρα του.
Μερικοί συγγενείς πήγαν μόνο για να παραστούν στη βάφτιση, ώστε να μπορέσει σήμερα να μεταφερθεί η σορός του πατέρα στο σπίτι.
Ειδήσεις σήμερα:
Ιστορίες βεντέτας γραμμένες με αίμα που ξεκίνησαν «δι' ασήμαντον αφορμήν»
Εκτός αστυνομίας ο Τάσος Ποτσέπης, δεν ανανεώθηκε η θητεία του στους Ειδικούς Φρουρούς
Η Ασία εκπέμπει SOS: Επίγειοι παράδεισοι σε... ασφυξία, ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα
Σπαρακτικό είναι το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδερφών του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα, που ολοφύρονταν μπροστά στον νεκρό άνθρωπό τους. Την ίδια ώρα, η παρουσία της αστυνομίας στο χωριό είναι έντονη από το φόβο αντιποίνων.
Συγγενείς και φίλοι του 39χρονου έχουν μαζευτεί στο σπίτι του για να τον θρηνήσουν, όπως ορίζει το έθιμο, ενώ αύριο στις 2 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του.
Ο νεκρός από την οικογένεια των Καργάκηδων αφήνει πίσω του πέντε παιδιά, εκ των οποίων τα τρία όταν χάθηκε ο πατέρας του ήταν αβάπτιστα. Σύμφωνα με το κρητικό έθιμο, «στο σπίτι με αβάφτιστα παιδιά δεν μπαίνει φέρετρο», και έτσι το απόγευμα του Σαββάτου στήθηκε βιαστικά ένα μυστήριο στο χωριό απ’ όπου κατάγεται η μητέρα τους. Μάλιστα, το ένα από τα τρία παιδιά πήρε το όνομα του νεκρού πατέρα του.
Μερικοί συγγενείς πήγαν μόνο για να παραστούν στη βάφτιση, ώστε να μπορέσει σήμερα να μεταφερθεί η σορός του πατέρα στο σπίτι.
Ειδήσεις σήμερα:
Ιστορίες βεντέτας γραμμένες με αίμα που ξεκίνησαν «δι' ασήμαντον αφορμήν»
Εκτός αστυνομίας ο Τάσος Ποτσέπης, δεν ανανεώθηκε η θητεία του στους Ειδικούς Φρουρούς
Η Ασία εκπέμπει SOS: Επίγειοι παράδεισοι σε... ασφυξία, ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα