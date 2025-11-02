Στα Βορίζια μεταφέρθηκε η σορός του Φανούρη Καργάκη – Ο σπαραγμός της συζύγου του, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Βεντέτα Βορίζια Κρήτη

Στα Βορίζια μεταφέρθηκε η σορός του Φανούρη Καργάκη – Ο σπαραγμός της συζύγου του, δείτε βίντεο

Θα τον ξενυχτίσουν, όπως προστάζει το έθιμο, και η κηδεία του θα γίνει στις 2 το μεσημέρι αύριο - Το όνομά του πήρε το ένα από τα τρία παιδιά του που βαπτίσθηκαν χθες

Στα Βορίζια μεταφέρθηκε η σορός του Φανούρη Καργάκη – Ο σπαραγμός της συζύγου του, δείτε βίντεο
Αποστολή στην Κρήτη: Φρίξος Δρακοντιδης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
88 ΣΧΟΛΙΑ
Στο σπίτι του  έφτασε η σορός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, οποίος σκοτώθηκε εχθές στη βεντέτα στα Βορίζια

Σπαρακτικό είναι το μοιρολόι της συζύγου, της μητέρας και των αδερφών του 39χρονου πολύτεκνου πατέρα, που ολοφύρονταν μπροστά στον νεκρό άνθρωπό τους. Την ίδια ώρα, η παρουσία της αστυνομίας στο χωριό είναι έντονη από το φόβο αντιποίνων. 

Στα Βορίζια μεταφέρθηκε η σορός του Φανούρη Καργάκη

Συγγενείς και φίλοι του 39χρονου έχουν μαζευτεί στο σπίτι του για να τον θρηνήσουν, όπως ορίζει το έθιμο, ενώ αύριο στις 2 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του.

Ο νεκρός από την οικογένεια των Καργάκηδων αφήνει πίσω του πέντε παιδιά, εκ των οποίων τα τρία όταν χάθηκε ο πατέρας του ήταν αβάπτιστα. Σύμφωνα με το κρητικό έθιμο, «στο σπίτι με αβάφτιστα παιδιά δεν μπαίνει φέρετρο», και έτσι το απόγευμα του Σαββάτου στήθηκε βιαστικά ένα μυστήριο στο χωριό απ’ όπου κατάγεται η μητέρα τους. Μάλιστα, το ένα από τα τρία παιδιά πήρε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Κλείσιμο
Μερικοί συγγενείς πήγαν μόνο για να παραστούν στη βάφτιση, ώστε να μπορέσει σήμερα να μεταφερθεί η σορός του πατέρα στο σπίτι. 
Στα Βορίζια μεταφέρθηκε η σορός του Φανούρη Καργάκη – Ο σπαραγμός της συζύγου του, δείτε βίντεο
Στα Βορίζια μεταφέρθηκε η σορός του Φανούρη Καργάκη – Ο σπαραγμός της συζύγου του, δείτε βίντεο


Ειδήσεις σήμερα:

Ιστορίες βεντέτας γραμμένες με αίμα που ξεκίνησαν «δι' ασήμαντον αφορμήν»

Εκτός αστυνομίας ο Τάσος Ποτσέπης, δεν ανανεώθηκε η θητεία του στους Ειδικούς Φρουρούς

Η Ασία εκπέμπει SOS: Επίγειοι παράδεισοι σε... ασφυξία, ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα
Αποστολή στην Κρήτη: Φρίξος Δρακοντιδης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
88 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης