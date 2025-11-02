Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Σε 48ωρη απεργία τα ταξί στην Αττική την Τετάρτη και Πέμπτη - Ποια είναι τα αιτήματά τους
Την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πομπή των ταξί ξεκινώντας από την Σπ. Πάτση
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη και την Πέμπτη 5 και 6 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:
- Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026
- Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές
- Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο
- Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε πώς τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς διάλογο μαζί μας, αναφέροντας ότι την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πομπή των ταξί ξεκινώντας από την Σπ. Πάτση.
«Έρχονται τα χειρότερα, φοβάμαι βεντέτα στα Βορίζια όπως το 1955» - Συγγενής της μίας οικογένειας μιλά στο protothema.gr
Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας που εκτέλεσαν στην Αράχωβα – Οι δράστες γνώριζαν όλες τις κινήσεις του
Το protothema στα Βορίζια: Αστακός το χωριό όπου ξύπνησε η βεντέτα, μπήκε η ΕΚΑΜ - Θρήνος για τους δύο νεκρούς
