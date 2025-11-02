Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ζημιές σε αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο
Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ζημιές σε αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο
Τα επεισόδια ξεκίνησαν έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη μετά τη λήξη της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο
Επίθεση με μολότοφ δέχτηκαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο.
Σύμφωνα με το thestival, περίπου 100 άτομα πέταξαν περισσότερες από 60 μολότοφ στη συμβολή των οδών ΕΘνικής Αμύνης με την Αγίου Δημητρίου κι έβαλαν φωτιά στο δασύλλιο μέσα στο Τελόγλειο.
Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.
Πέντε αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Δεν έγινε κάποια προσαγωγή.
