Μεγάλη συναυλία του ΛΕΞ στο Καυταντζόγλειο - Δείτε βίντεο
Μπροστά σε ένα κοινό που ξεπερνά τις 40.000, ο γνωστός καλλιτέχνης της ελληνικής χιπ χοπ και ραπ σκηνής ερμήνευσε κομμάτια που έχουν αγαπηθεί από πολύ κόσμο
Το Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί μια ιστορική συναυλία του ΛΕΞ, που για ακόμα μια φορά καταφέρνει να μαγέψει το κοινό του. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο στάδιο για να απολαύσουν τον αγαπημένο τους ράπερ. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη και το κοινό, ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώνει τη φωνή του με τον ΛΕΞ σε αυτή τη μοναδική βραδιά.
Η συναυλία ξεκίνησε στις 21:00, με τον ράπερ να ανεβαίνει στη σκηνή με το απόλυτο hit «3.000 Στροφές», προκαλώντας αμέσως αναστάτωση και ενθουσιασμό. Ο χώρος «πλημμύρισε» από ενέργεια και ο ουρανός της Θεσσαλονίκης γέμισε με καπνογόνα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.
Ο ΛΕΞ, πέρα από τις δικές του επιτυχίες, έχει κοντά του και άλλους ράπερ με τους οποίους έχει συνεργαστεί, ενώ η βραδιά κρύβει πολλές ακόμα εκπλήξεις για τους θαυμαστές του.
Η προσέλευση του κόσμου ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, με τους δρόμους γύρω από το Καυτανζόγλειο να γεμίζουν ασφυκτικά. Οι πόρτες άνοιξαν στις 16:00 και, σε λίγες μόνο ώρες, το στάδιο είχε γεμίσει, ενώ οι υπολογισμοί αναφέρουν πως περίπου 40.000 θεατές παρακολουθούν την sold out συναυλία του ΛΕΞ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η συναυλία, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 18 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε λόγω «δυσμενών καιρικών συνθηκών» και του βεβαρημένου αθλητικού προγράμματος του σταδίου. Παρά την αναβολή, η ζήτηση για εισιτήρια αυξήθηκε κατακόρυφα, με τις θέσεις να εξαντλούνται άμεσα μόλις ανακοινώθηκε η νέα ημερομηνία. Με περισσότερα από 40.000 άτομα στην ουρά για εισιτήρια, προστέθηκαν επιπλέον θέσεις γενικής εισόδου, οι οποίες εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Η αποψινή συναυλία έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς sold out εμφανίσεων του ΛΕΞ, με το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την εμφάνισή του στο ΟΑΚΑ τον Ιούνιο του 2025, όπου συγκέντρωσε πάνω από 60.000 fans για να ακούσουν τον «ποιητή του περιθωρίου».
