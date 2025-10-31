Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Η στιγμή που το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει την άτυχη μαθήτρια
Το κορίτσι παθολογικά δεν είχε τίποτα, πώς λιποθύμησε, λένε συγγενείς της
Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον Ασπρόπυργο όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να παραλάβει τη 10χρονη μαθήτρια που κατέρρευσε στο σχολείο της.
Μαθητές και δάσκαλοι παρακολουθούν σοκαρισμένοι όσα συμβαίνουν και φωνάζουν στους παρευρισκόμενους να κάνουν στην άκρη για να περάσει το ασθενοφόρο.
Στο βίντεο που μετέδωσε το Star αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι έκαναν ΚΑΡΠΑ στο κορίτσι αμέσως.
Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ στο κορίτσι για μια ώρα χωρίς να τα καταφέρουν.
Συγγενής της είπε στο Star ότι «το κορίτσι παθολογικά δεν είχε τίποτα; Πώς έτσι λιποθύμησε το παιδί;».
«Δεν ξέρω τι την κάνανε, την σπρώξανε, έπεσε μόνη της. Οι δάσκαλοι να μας το πούνε, ας μας πούνε την αλήθεια. Θα την πάνε στον Πειραιά για τη νεκροψία».
Στο νοσοκομείο οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.
Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την αστυνομία, ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι το κορίτσι δεν είχε κάποιο καταγεγραμμένο ιατρικό πρόβλημα.
Το χρονικό της τραγωδίαςΤο κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Εκείνη τη στιγμή ο γυμναστής αντιλήφθηκε τι συνέβη και έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο κορίτσι, ενώ άμεσα κλήθηκε και το ασθενοφόρο για να μεταφέρει την 10χρονη στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο επιλέχθηκε λόγω εγγύτητας.
Το σχολείο στον Ασπρόπυργο
Για τον θάνατο του κοριτσιού κλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής προκειμένου να δώσει κατάθεση, ενώ διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
Το υπουργείο Παιδείας σε δήλωσή του για το περιστατικό αναφέρει: «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ - Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο».
Τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του δεκάχρονου κοριτσιού στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.
«Είδα ένα παιδάκι κάτω, κάποιοι έκλαιγαν»
«Αυτό που είδα ήτανε ένα παιδάκι κάτω. Του έκανε ΚΑΡΠΑ ο γιατρός του σχολείου. Ήρθαν δύο ασθενοφόρα, το πήρανε, με συνοδεία της αστυνομίας. Κάποιοι έκλαιγαν» ανέφερε ο άνδρας που μένει ακριβώς απέναντι από το προαύλιο του σχολείου.
