Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Η στιγμή που το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει την άτυχη μαθήτρια

Το χρονικό της τραγωδίας

, το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο επιλέχθηκε λόγω εγγύτητας.



Στο νοσοκομείο οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.



Το σχολείο στον Ασπρόπυργο

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον Ασπρόπυργο όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να παραλάβει τη 10χρονη μαθήτρια που κατέρρευσε στο σχολείο της.Μαθητές και δάσκαλοι παρακολουθούν σοκαρισμένοι όσα συμβαίνουν και φωνάζουν στους παρευρισκόμενους να κάνουν στην άκρη για να περάσει το ασθενοφόρο.Στο βίντεο που μετέδωσε το Star αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι έκαναν ΚΑΡΠΑ στο κορίτσι αμέσως.Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ στο κορίτσι για μια ώρα χωρίς να τα καταφέρουν.Συγγενής της είπε στο Star ότι «το κορίτσι παθολογικά δεν είχε τίποτα; Πώς έτσι λιποθύμησε το παιδί;».«Δεν ξέρω τι την κάνανε, την σπρώξανε, έπεσε μόνη της. Οι δάσκαλοι να μας το πούνε, ας μας πούνε την αλήθεια. Θα την πάνε στον Πειραιά για τη νεκροψία».Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ. Εκείνη τη στιγμή ο γυμναστής αντιλήφθηκε τι συνέβη και έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στο κορίτσι, ενώ άμεσα κλήθηκε και το ασθενοφόρο για να μεταφέρει την 10χρονη στοΓια το περιστατικό, ενώ από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι το κορίτσι