Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: 10χρονο κορίτσι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου του

ερπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ

όπως έγινε γνωστό η ιατρική καρτέλα της 10χρονης ήταν «καθαρή».

Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ - Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο».