Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: 10χρονο κορίτσι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου του
Το παιδί κατέρρευσε κάτω από άγνωστες συνθήκες - Στην αστυνομία κλήθηκε καθηγητής Φυσικής Αγωγής για να καταθέσει - Δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιατρικό πρόβλημα στην καρτέλα του κοριτσιού
Ένα 10χρονο κορίτσι κατέρρευσε και πέθανε κάτω από άγνωστες συνθήκες στο προαύλιο του σχολείου του στον Ασπροπύργο. Το παιδί έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ, ενώ όπως έγινε γνωστό η ιατρική καρτέλα της 10χρονης ήταν «καθαρή».
Ο γυμναστής μόλις αντιλήφθηκε ότι το κορίτσι είχε καταρρεύσει κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.
Το άτυχο κορίτσι, που ήταν κάτοικος Ασπροπύργου, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο επιλέχθηκε λόγω εγγύτητας. Οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.
Για τον θάνατο του κοριτσιού κλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής προκειμένου να δώσει κατάθεση, ενώ διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει για το περιστατικό: «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε. Περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ - Η καρτέλα του παιδιού ανέφερε άσκηση χωρίς περιορισμούς, οπότε δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο».
