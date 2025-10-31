Ανθρωποκυνηγητό για τους δύο ληστές που σκότωσαν την 75χρονη μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα
Οι άνδρες της ΕΛΑΣ εξετάζουν τόσο το υλικό από κάμερες ασφαλείας όσο και τυχόν ίχνη που μπορεί να άφησαν οι ληστές
Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ληστών που εισέβαλαν σε σπίτι στη Σαλαμίνα και τραυμάτισαν θανάσιμα την 75χρονη ένοικο, η οποία βρέθηκε από την ίδια την κόρη της, μέσα σε λίμνη αίματος, έχει εξαπολύσει η αστυνομία.
Παράλληλα, οι άνδρες της ΕΛΑΣ εξετάζουν τόσο το υλικό από κάμερες ασφαλείας όσο και τυχόν ίχνη που μπορεί να άφησαν οι ληστές στο σπίτι της 75χρονης.
Η ληστεία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στη Σαλαμίνα, με την ηλικιωμένη να εντοπίζεται νεκρή στο σπίτι της. Ο χώρος βρέθηκε άνω κάτω, κάτι που υποδηλώνει ότι οι δράστες είχαν σκοπό τη ληστεία. Οι κάμερες ασφαλείας τους κατέγραψαν να μπαίνουν στο σπίτι της ηλικιωμένης, σπάζοντας το παράθυρο.
Η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή από την κόρη της, η οποία βρήκε τη μητέρα της μέσα σε μία λίμνη αίματος. Η γυναίκα φέρει τραύματα στο κεφάλι, πιθανότατα από χτυπήματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
