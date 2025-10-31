Ληστές μπήκαν σε σπίτι στη Σαλαμίνα και σκότωσαν γυναίκα - Τη βρήκε νεκρή η κόρη της
Ληστές μπήκαν σε σπίτι στη Σαλαμίνα και σκότωσαν γυναίκα - Τη βρήκε νεκρή η κόρη της

Κάμερες κατέγραψαν τους ληστές να σπάνε το παράθυρο - Το σπίτι ήταν ανακατεμένο

Ληστεία με μία 75χρονη νεκρή σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους ληστές να σπάνε παράθυρο στο σπίτι της ηλικιωμένης και να μπαίνουν μέσα.

Την 75χρονη βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι η κόρη της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η ηλικιωμένη έχει τραύματα στο κεφάλι. 

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ συγκεντρώνονται στοιχεία από τη γειτονιά και πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

