Η Μέδουσα στη Δυτική Όχθη καταγράφει την καθημερινότητα Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μετά τη φρίκη του πολέμου - Δείτε το τρέιλερ

Η Μέδουσα στη Δυτική Όχθη καταγράφει την καθημερινότητα Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μετά τη φρίκη του πολέμου
Σε μια γη που αναπνέει μέσα από τον φόβο, ανάμεσα σε συρματοπλέγματα, τείχη και ερείπια, η Μέδουσα με το 6ο επεισόδιο της καταγράφει την καθημερινότητα στη Δυτική Όχθη, εκεί όπου το οξυγόνο φιλτράρεται από τον τρόμο και η ελπίδα δοκιμάζεται κάθε μέρα.
Μία διαδρομή στα χωριά και τις πόλεις της Παλαιστίνης, από τη Ραμάλα μέχρι την Τζενίν, αλλά και μέσα στην ισραηλινή κοινωνία που παλεύει να ξαναβρεί την ισορροπία της μετά τη φρίκη και τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου.
Η κάμερα δεν παίρνει θέση. Παρατηρεί. Αφουγκράζεται. Ακολουθεί τα βλέμματα των παιδιών που περπατούν πάνω σε ραγισμένους δρόμους και τις σιωπές των γυναικών που έχασαν τα πάντα.
Καταγράφει τα πρόσωπα των εποίκων, τα ξεριζωμένα ελαιόδεντρα, τα κοντέινερ που φυτρώνουν στους λόφους και τα σημεία ελέγχου που θυμίζουν πληγή που δεν κλείνει ποτέ.
