Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους και επιχειρήσεις θα εφαρμοστεί από τη Δευτέρα
Η σημασία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας, όπως αυτό προκύπτει από την διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκος Μηλαπίδης.
Πρόκειται για το χονδρεμπόριο, την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες, τις διοικητικές και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό. Το μέτρο αυτό είχε ήδη τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2025 στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στους παραπάνω κλάδους.
Αξίζει να σημειωθεί πως την ψηφιακή κάρτα εργασίας την χρησιμοποιούν ήδη οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στις εταιρείες security, στις ΔΕΚΟ, στη βιομηχανία, στο λιανεμπόριο, στον τουρισμό και στην εστίαση. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται μέχρι στιγμής σε 1.500.000 εργαζόμενους.
Από τη Δευτέρα που θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας στους νέους κλάδους της οικονομίας ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων θα ανέβει σχεδόν στους 1.850.000.
