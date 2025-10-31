Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους και επιχειρήσεις θα εφαρμοστεί από τη Δευτέρα
ΕΛΛΑΔΑ
Ψηφιακή κάρτα εργασίας Νοέμβριος Εργαζόμενοι

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους και επιχειρήσεις θα εφαρμοστεί από τη Δευτέρα

Η σημασία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους και επιχειρήσεις θα εφαρμοστεί από τη Δευτέρα
Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας, όπως αυτό προκύπτει από την διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκος Μηλαπίδης.

Πρόκειται για το χονδρεμπόριο, την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες, τις διοικητικές και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό. Το μέτρο αυτό είχε ήδη τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2025 στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στους παραπάνω κλάδους.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ψηφιακή κάρτα εργασίας την χρησιμοποιούν ήδη οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στις εταιρείες security, στις ΔΕΚΟ, στη βιομηχανία, στο λιανεμπόριο, στον τουρισμό και στην εστίαση. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται μέχρι στιγμής σε 1.500.000 εργαζόμενους.


Από τη Δευτέρα που θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας στους νέους κλάδους της οικονομίας ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων θα ανέβει σχεδόν στους 1.850.000.


Ειδήσεις σήμερα:

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση

Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες

«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του








Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης