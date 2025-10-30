Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Καραμπόλα πέντε οχημάτων με έναν νεκρό στη Λένορμαν
Ένα όχημα προσέκρουσε σε ΙΧ που περίμενε σε φωτεινό σηματοδότη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του πρώτου οχήματος
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Πέμπτης στον Κολωνό, επί της λεωφόρου Λένορμαν, όταν το όχημά του προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο όχημα.
Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 19:20 επί της Λένορμαν 270, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού.
Τέσσερα ΙΧ περίμεναν σε φωτεινό σηματοδότη όταν ένα πέμπτο όχημα προσέκρουσε στο τελευταίο , με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του πέμπτου οχήματος.
