Καταδίκη για 51χρονο που απειλούσε «να ξεκοιλιάσει» την πρώην σύζυγό του στο Πήλιο
Ο άνδρας απαγορεύεται να πλησιάζει την παθούσα στα 50 μέτρα - Την 28η Οκτωβρίου απείλησε ότι θα τη «ξεκοιλιάσει»
Καταδικάστηκε 51χρονος που απειλούσε επανειλημμένα την πρώην σύζυγό του στο Πήλιο.
Το ζευγάρι έχει χωρίσει από τον περασμένο Μάιο, όταν ο 51χρονος είχε απειλήσει τη γυναίκα με μαχαίρι, σύμφωνα με το gegonota.news.
Τον Ιούλιο, όταν πήγε να παραδώσει το αυτοκίνητο του που ήταν στην κατοχή της, εκείνος την έπιασε από τα μαλλιά και απείλησε ότι θα τη σκοτώσει, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.
Τον Αύγουστο, στο πάρκινγκ του σπιτιού της, την έπιασε από τον λαιμό επειδή αρνήθηκε να πάει για καφέ μαζί του. Σύμφωνα με την παθούσα, πολλές φορές εμφανιζόταν στη δουλειά της, της τηλεφωνούσε και την απειλούσε πως θα την σκοτώσει.
Την 28η Οκτωβρίου την πήρε τηλέφωνο και τη ρώτησε πού βρίσκεται. Εκείνη είπε ότι ήταν βόλτα, ενώ εκείνος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν έξω από το σπίτι της και θα περίμενε, απειλώντας ότι θα τη «ξεκοιλιάσει» όταν επιστρέψει. Η γυναίκα του δήλωσε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία και εκείνος συμφώνησε να πάνε μαζί στο Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου στις Μηλιές, αλλά τελικά προσήλθε μόνος, ομολόγησε τις πράξεις του και συνελήφθη.
Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, με όρο μη προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την παθούσα, ενώ η έφεση διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.
Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, με όρο μη προσέγγισης σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την παθούσα, ενώ η έφεση διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.
