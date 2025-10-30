Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Αδιανόητη γκάφα στην Κύπρο: Μετέφεραν σε κλούβα με κρατούμενους έναν... πολίτη!
Αδιανόητη γκάφα στην Κύπρο: Μετέφεραν σε κλούβα με κρατούμενους έναν... πολίτη!
Ο άνδρας ήταν για επισκεπτήριο στις φυλακές από τις οποίες ξεκίνσε η κλούβα με προορισμό τα δικαστήρια
Σε γκάφα που ευτυχώς δεν είχε καμία συνέπεια υπέπεσαν αστυνομικοί στην Κύπρο οι οποίοι σε κλούβα με κρατούμενους προς τα δικαστήρια, μετέφεραν και έναν πολίτη!
Σύμφωνα με τους Cyprustimes ο επιπλέον επιβάτης ήταν ένας πολίτης που είχε επισκεφθεί τις φυλακές και χωρίς έλεγχο μπήκε στην κλούβα με τους κρατούμενους.
Κατά την ίδια πηγή η γκάφα έγινε όταν στη διαδικασία να ξεκινήσει η μεταφορά, οι αστυνομικοί φώναζαν να βιαστούν οι κατάδικοι που θα πήγαιναν στο Εφετείο για υποθέσεις τους.
Ο πολίτης που ήταν στις φυλακές για επισκεπτήριο δεν κατάλαβε και ανέβηκε στο όχημα με τους αστυνομικούς να αντιλαμβάνονται το λάθος τους όταν αφού έφτασαν στο Εφετείο, τον είδαν να αποβιβάζεται από την κλούβα και να κρατά μια πλαστική τσάντα χωρίς βεβαίως να φορά χειροπέδες.
Όταν τον ρώτησαν, τέλος, πώς βρέθηκε στην κλούβα, ο άνδρας τους απάντησε πως τους άκουσαν να φωνάζουν «επιβιβαστείτε» και ανέβηκε χωρίς να καταλάβει τι γινόταν.
Σύμφωνα με τους Cyprustimes ο επιπλέον επιβάτης ήταν ένας πολίτης που είχε επισκεφθεί τις φυλακές και χωρίς έλεγχο μπήκε στην κλούβα με τους κρατούμενους.
Κατά την ίδια πηγή η γκάφα έγινε όταν στη διαδικασία να ξεκινήσει η μεταφορά, οι αστυνομικοί φώναζαν να βιαστούν οι κατάδικοι που θα πήγαιναν στο Εφετείο για υποθέσεις τους.
Ο πολίτης που ήταν στις φυλακές για επισκεπτήριο δεν κατάλαβε και ανέβηκε στο όχημα με τους αστυνομικούς να αντιλαμβάνονται το λάθος τους όταν αφού έφτασαν στο Εφετείο, τον είδαν να αποβιβάζεται από την κλούβα και να κρατά μια πλαστική τσάντα χωρίς βεβαίως να φορά χειροπέδες.
Όταν τον ρώτησαν, τέλος, πώς βρέθηκε στην κλούβα, ο άνδρας τους απάντησε πως τους άκουσαν να φωνάζουν «επιβιβαστείτε» και ανέβηκε χωρίς να καταλάβει τι γινόταν.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Γιατί ο Τραμπ πάτησε το κουμπί των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια - Η οργή για τη Ρωσία και το δύσκολο αίνιγμα της Κίνας
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Γιατί ο Τραμπ πάτησε το κουμπί των πυρηνικών δοκιμών μετά από 33 χρόνια - Η οργή για τη Ρωσία και το δύσκολο αίνιγμα της Κίνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα