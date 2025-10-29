Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
«Γιατί δεν πάντρεψα την κόρη μου στα επτά»: Ο πατέρας που έσπασε τους κανόνες των Ρομά στη νέα εκπομπή ΘΕΜΑ UNCUT
Η νέα εκπομπή ΘΕΜΑ UNCUT κάνει πρεμιέρα αύριο Πέμπτη στο protothema.gr με μια ιστορία που συγκλονίζει
Ένας πατέρας Ρομά από τους Σοφάδες Καρδίτσας, ο Βάιος, τόλμησε να πάει κόντρα σε όλα. Μεγάλωσε μέσα στους αυστηρούς, άγραφους κανόνες της κοινότητάς του, αλλά αποφάσισε να μην τους ακολουθήσει.
Δεν αρραβώνιασε τις κόρες του από παιδιά, δεν υποτάχθηκε στα έθιμα που κρατούν γενιές εγκλωβισμένες. Αντί για τις παραδόσεις, επέλεξε την παιδεία. Αντί για τη σιωπή, την ελευθερία. Ο αγαπημένος βιντεογράφος των γάμων των Ρομά μιλά στην κάμερα της εκπομπής για όλα όσα έχει δει πίσω από τον φακό του: τα μεγάλα δώρα, τις παρεξηγήσεις, τους «τσιγγάνικους σασμούς» που λύνουν ακόμη και διαζύγια.
Δείτε το τρέιλερ:
Παράλληλα, συμφωνεί με την αστυνόμευση των καταυλισμών και εξηγεί το γιατί, αναδεικνύοντας μια διαφορετική οπτική για το μέλλον των κοινοτήτων των Ρομά, ενώ αποκαλύπτει ότι και ο ίδιος έχει πέσει θύμα κλοπής από άλλους Ρομά. Μέσα από τη δική του ιστορία αναδεικνύεται μια νέα πραγματικότητα που γεννιέται σιωπηλά μέσα στους οικισμούς· εκεί όπου κάποιοι Ρομά αποφασίζουν να αλλάξουν το μέλλον τους.
Η εκπομπή ΘΕΜΑ UNCUT παρουσιάζεται από τον δημοσιογράφο του protothema.gr Φρίξο Δρακοντίδη. Μια εκπομπή χωρίς φίλτρα, χωρίς περικοπές. Μια ιστορία για το θάρρος να πας κόντρα στο ρεύμα.
