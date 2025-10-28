Εύβοια: Εντυπωσιακές εικόνες στην Κάρυστο με την παρέλαση των έφιππων
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Κάρυστος Παρέλαση

Εύβοια: Εντυπωσιακές εικόνες στην Κάρυστο με την παρέλαση των έφιππων

Οι έφιπποι του Ιππικού Συλλόγου Καρύστου «Φίλιπποι» τράβηξαν τα βλέματα

Εύβοια: Εντυπωσιακές εικόνες στην Κάρυστο με την παρέλαση των έφιππων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ξεχωρίζει για ακόμα έναν χρόνο η παρέλαση της Καρύστου στην Εύβοια για την 28η Οκτωβρίου.

Η δοξολογία τελέστηκε το πρωί με κάθε επισημότητα, ενώ ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των ηρώων του ’40. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στον παραλιακό δρόμο της Καρύστου για να παρακολουθήσει από κοντά την εντυπωσιακή στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.

Η έναρξη έγινε με τους έφιππους του Ιππικού Συλλόγου Καρύστου «Φίλιπποι», οι οποίοι, όπως κάθε χρόνο, χάρισαν ξεχωριστές εικόνες. 

Δείτε βίντεο:
Παρέλαση με άλογα στην Κάρυστο


Παρέλαση με άλογα στην Εύβοια



Ειδήσεις σήμερα

«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη

40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο

Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης