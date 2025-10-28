Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Εύβοια: Εντυπωσιακές εικόνες στην Κάρυστο με την παρέλαση των έφιππων
Οι έφιπποι του Ιππικού Συλλόγου Καρύστου «Φίλιπποι» τράβηξαν τα βλέματα
Ξεχωρίζει για ακόμα έναν χρόνο η παρέλαση της Καρύστου στην Εύβοια για την 28η Οκτωβρίου.
Η δοξολογία τελέστηκε το πρωί με κάθε επισημότητα, ενώ ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των ηρώων του ’40. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στον παραλιακό δρόμο της Καρύστου για να παρακολουθήσει από κοντά την εντυπωσιακή στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.
Η έναρξη έγινε με τους έφιππους του Ιππικού Συλλόγου Καρύστου «Φίλιπποι», οι οποίοι, όπως κάθε χρόνο, χάρισαν ξεχωριστές εικόνες.
