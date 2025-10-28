28η Οκτωβρίου: Εντυπωσίασαν τα νέα όπλα, έκοψαν την ανάσα οι ελιγμοί του F-16 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης
«Τιμάμε αυτούς που ύψωσαν το «όχι» και πέταξαν πάνω από το φόβο», είπε ο πιλότος Γιώργος Σωτηρίου - «Πάντα ψηλά κύριε επισμηναγέ» απάντησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας - Εντυπωσιακή η πρεμιέρα των drones, των αντι - drones και των όπλων Τεχνητής Νοημοσύνης
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Κύπρου, Νίκου Δένδια και Βασίλη Πάλμα, των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσώπων κομμάτων, βουλευτών, του δημάρχου Θεσσαλονίκης και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιείται η φετινή στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.
Δείτε βίντεο με τη διέλευση των Mirage:
Το πρώτο μέρος της περιελάμβανε πολιτικά τμήματα και ακολουθούν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα και των τριών Οπλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
Η φετινή στρατιωτική παρέλαση έχει το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. καθώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» και στο νέο Δόγμα Αποτροπής και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti - drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης
Πρόκειται για συστήματα που συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», έναν ολοκληρωμένο θόλο προστασίας με πολλαπλά επίπεδα άμυνας, όπου η τεχνολογία αιχμής συναντά τη στρατιωτική επιχειρησιακή εμπειρία
Πλάνα μέσα από ελικόπτερο Χιούι πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης
Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τη θεαματική αεροπορική επίδειξη της ομάδας "ΖΕΥΣ", όπου ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου θα κάνει με μαχητικό F-16 ασκήσεις ακριβείας και εντυπωσιακούς ελιγμούς πάνω από τον χώρο της παρέλασης, στη νέα Παραλία, ενώ μέσω ασυρμάτου θα συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.
Η στιγμή της απογείωσης των Mirage από την 114 ΠΜ στην Τανάγρα για να πετάξουν πάνω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης
Συγκεκριμένα, στην παρέλαση παρουσιάστηκε το ελληνικής κατασκευής συστήματος anti - drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.
Στην παρέλαση παρουσιάζεται επίσης το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.
Σε επίπεδο αρμάτων μάχης οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να δουν άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.
