28η Οκτωβρίου: Εντυπωσίασαν τα νέα όπλα, έκοψαν την ανάσα οι ελιγμοί του F-16 στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

«Τιμάμε αυτούς που ύψωσαν το «όχι» και πέταξαν πάνω από το φόβο», είπε ο πιλότος Γιώργος Σωτηρίου - «Πάντα ψηλά κύριε επισμηναγέ» απάντησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας - Εντυπωσιακή η πρεμιέρα των drones, των αντι - drones και των όπλων Τεχνητής Νοημοσύνης