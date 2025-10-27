Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Προειδοποίηση από τη Μητρόπολη Φλωρίνης για επιτήδειους που κάνουν παράνομο έρανο για τον ναό της Αγίας Παρασκευής
Με ανακοίνωσή της, η Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας προειδοποιεί τους πολίτες για περιστατικά εξαπάτησης που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στη Φλώρινα. Όπως επισημαίνει, άγνωστα άτομα εμφανίστηκαν στην κεντρική αγορά της πόλης προσποιούμενα ότι συγκεντρώνουν χρήματα για τις εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, χωρίς να έχουν καμία επίσημη εξουσιοδότηση.
«Η Ιερά Μητρόπολη δηλώνει κατηγορηματικά ότι τα πρόσωπα αυτά ουδεμία σχέση έχουν με την τοπική Εκκλησία μας και ουδέποτε έλαβαν εξουσιοδότηση ή ευλογία για τέτοιου είδους ενέργειες. Τέτοιες πράξεις είναι παράνομες και παραπλανητικές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Η Μητρόπολη υπενθυμίζει ότι «η οικονομική ενίσχυση των έργων αποκατάστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των δισκοφοριών στους Ιερούς Ναούς και των προσωπικών δωρεών των ευλαβών χριστιανών, οι οποίες καταγράφονται και δημοσιοποιούνται επίσημα κάθε μήνα με απόλυτη διαφάνεια».
Τέλος, καλεί τους πιστούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ειδοποιούν άμεσα την Ιερά Μητρόπολη ή τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που εντοπίσουν ανάλογες ύποπτες ενέργειες.
