Εμπρησμός η φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόνα - Κάηκαν ολοσχερώς 5 οχήματα, δείτε φωτογραφίες
Τρία άτομα με κουκούλες και μαύρα ρούχα πέταξαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό στα αυτοκίνητα της έκθεσης τα ξημερώματα
Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας με αποτέλεσμα 9 οχήματα της έκθεσης να τυλιχθούν στις φλόγες και τα 5 να καούν ολοσχερώς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 3 τη νύχτα τρία άτομα, με μαύρα ρούχα και φορώντας κουκούλες, κινήθηκαν πεζοί προς την αντιπροσωπεία από την οδό Θεσσαλονίκης και πέταξαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό στα αυτοκίνητα της έκθεσης.
Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά και ακούστηκαν εκρήξεις, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχείρησαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με 12 Πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά από την οποία κάηκαν ολοσχερώς 5 αυτοκίνητα της έκθεσης ενώ 4 υπέστησαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Ζημιές προκλήθηκαν και στην τζαμαρία της εισόδου της επιχείρησης ενώ στο σημείο κλήθηκαν και Αστυνομικοί της Ασφάλειας οι οποίοι συλλέγουν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες καθώς και υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τους δράστες της επίθεσης.
