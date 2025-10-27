Φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόνα - Ζημιές σε 9 οχήματα
Φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόνα - Ζημιές σε 9 οχήματα

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα

Κώστας Στάμου
Φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόναα που βρίσκεται στον παράδρομο της εθνικής οδού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ξέσπασε σήμερα, Δευτέρα, τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε συνολικά 9 αυτοκίνητα, 5 εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, με τους 12 πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή να περιορίζουν γρήγορα τις φλόγες ώστε η πυρκαγιά να μην επεκταθεί.

Κώστας Στάμου
