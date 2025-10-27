Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόνα - Ζημιές σε 9 οχήματα
Φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόνα - Ζημιές σε 9 οχήματα
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα
Φωτιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Νέα Χαλκηδόναα που βρίσκεται στον παράδρομο της εθνικής οδού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ξέσπασε σήμερα, Δευτέρα, τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε συνολικά 9 αυτοκίνητα, 5 εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, με τους 12 πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή να περιορίζουν γρήγορα τις φλόγες ώστε η πυρκαγιά να μην επεκταθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε συνολικά 9 αυτοκίνητα, 5 εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, με τους 12 πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή να περιορίζουν γρήγορα τις φλόγες ώστε η πυρκαγιά να μην επεκταθεί.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο έκθεσης αυτοκινήτων, σε περιοχή του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 27, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Συγγενής του 52χρονου θύματος ο δράστης του φονικού στα Χανιά - Τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο στήθος
Ληστεία στο Λούβρο: Ανάλυση βίντεο, παρακολούθηση τηλεφώνων και DNA οδήγησαν στη σύλληψη των δύο υπόπτων
Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα στην προσπάθεια να σώσει το παιδί του σε επεισόδια τοπικού αγώνα στην Πάτρα
Συγγενής του 52χρονου θύματος ο δράστης του φονικού στα Χανιά - Τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο στήθος
Ληστεία στο Λούβρο: Ανάλυση βίντεο, παρακολούθηση τηλεφώνων και DNA οδήγησαν στη σύλληψη των δύο υπόπτων
Φίλαθλος υπέστη έμφραγμα στην προσπάθεια να σώσει το παιδί του σε επεισόδια τοπικού αγώνα στην Πάτρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα