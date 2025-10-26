Νεκρός 39χρονος που έπεσε με το ΙΧ του σε χαράδρα 60 μέτρων στην Ευρυτανία - Τραυματίας η συνοδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Ευρυτανία Λαμία Χαράδρα Αυτοκίνητο

Νεκρός 39χρονος που έπεσε με το ΙΧ του σε χαράδρα 60 μέτρων στην Ευρυτανία - Τραυματίας η συνοδηγός

Στο ύψος του Λιθοχωρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατρακύλησε σε χαράδρα

Νεκρός 39χρονος που έπεσε με το ΙΧ του σε χαράδρα 60 μέτρων στην Ευρυτανία - Τραυματίας η συνοδηγός
Στο πένθος βυθίστηκε η Γρανίτσα Ευρυτανίας σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, μετά τον τραγικό θάνατο ενός 39χρονου σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο άτυχος άνδρας, κάτοικος Γρανίτσας, ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του έχοντας συνοδηγό την ανιψιά του, με κατεύθυνση προς το Ραπτόπουλο. Στο ύψος του Λιθοχωρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατρακύλησε σε χαράδρα περίπου 60 μέτρων.

Η νεαρή συνοδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες λίγο μετά τις 9.00 το πρωί, οι οποίοι εντόπισαν τον 39χρονο εγκλωβισμένο μέσα στο όχημα χωρίς τις αισθήσεις του.


Μετά από δύσκολη επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η ανιψιά του μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καρπενησίου. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

