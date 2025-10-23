Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο - Έπεσαν πάνω από 18.000 κεραυνοί



Αναλυτικά ο καιρός την Παρασκευή, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Κλείσιμο

Σημαντικές βροχές σημειώθηκαν την Πέμπτη (23/10), κυρίως σταστηνκαι στα νησιά τουΣύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 18:20 καταγράφηκε από τον σταθμό τηςκαι ήταν ίσο με 54 χιλιοστά.Παράλληλα μεγάλος αριθμός καταιγίδων και ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 18:10 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 986 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από τηνκαι 17254 πάνω από τηΣτους χάρτες των εικόνων που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 18:20 της Πέμπτης και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 18:20.Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στις Κυκλάδες τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και στα παράκτια της Ηπείρου σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα και από τα βόρεια.