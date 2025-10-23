Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού στην Ερμιόνη - Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο
Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού στην Ερμιόνη - Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο

Φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής

Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού στην Ερμιόνη - Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στην Ερμιόνη Αργολίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες argolikeseidhseis.gr, και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, τραυματίστηκε σοβαρά ο χειριστής πλωτού γερανού που εκτελούσε εργασίες στη μαρίνα Ερμιόνης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος χειριστής φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, από ταλάντωση συρματόσχοινου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Άργους. Η κατάσταση της υγείας του θα εκτιμηθεί από τους γιατρούς και ενδέχεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Έρευνα για τον συμβάν διενεργεί το Λιμεναρχείο.

