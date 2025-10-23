Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Σοβαρός τραυματισμός χειριστή πλωτού γερανού στην Ερμιόνη - Χτυπήθηκε από συρματόσχοινο
Φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στην Ερμιόνη Αργολίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες argolikeseidhseis.gr, και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, τραυματίστηκε σοβαρά ο χειριστής πλωτού γερανού που εκτελούσε εργασίες στη μαρίνα Ερμιόνης.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος χειριστής φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, από ταλάντωση συρματόσχοινου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Άργους. Η κατάσταση της υγείας του θα εκτιμηθεί από τους γιατρούς και ενδέχεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Έρευνα για τον συμβάν διενεργεί το Λιμεναρχείο.
