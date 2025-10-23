Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
22χρονοι είχαν ανοίξει 54 πολυτελή αυτοκίνητα στην Καλαμαριά - Πάνω από 50.000 ευρώ η παράνομη λεία τους
22χρονοι είχαν ανοίξει 54 πολυτελή αυτοκίνητα στην Καλαμαριά - Πάνω από 50.000 ευρώ η παράνομη λεία τους
Σε επτά μήνες η δράση τους - Αναζητείται συνεργός τους
Φόβος και τρόμος για τους ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων στην Καλαμαριά είχαν γίνει δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Σε βάρος των δύο 22χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές –τετελεσμένες και σε απόπειρα– ενώ συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί, μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους, είχαν διαρρήξει 54 πολυτελή αυτοκίνητα στην περιοχή της Καλαμαριάς το διάστημα Νοέμβριος 2024-Μάιος 2025.
Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι η παράνομη λεία των δύο 22χρονων ξεπερνά τα 50.000 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Σε βάρος των δύο 22χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές –τετελεσμένες και σε απόπειρα– ενώ συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί, μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους, είχαν διαρρήξει 54 πολυτελή αυτοκίνητα στην περιοχή της Καλαμαριάς το διάστημα Νοέμβριος 2024-Μάιος 2025.
Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι η παράνομη λεία των δύο 22χρονων ξεπερνά τα 50.000 ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα