Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στη Λεωφόρο Αμφιθέας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Λαϊκό Νοσοκομείο

Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στη Λεωφόρο Αμφιθέας

Το αυτοκίνητο οδηγούσε μία γυναίκα 60 ετών

Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στη Λεωφόρο Αμφιθέας
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας (20/10) επί της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο.

Ειδικότερα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα που οδηγούσε μία γυναίκα 60 ετών, παρέσυρε μία ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας, 85 ετών.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου δυστυχώς κατέληξε.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

