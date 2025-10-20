Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Κοπάδι από αγριογούρουνα βόλταραν σε κεντρικό δρόμο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο
Έκπληκτοι οι κάτοικοι αντίκρισαν ένα κοπάδι μαζί με τα μικρά του να περιφέρεται σε κατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης
Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν το βράδυ του Σαββάτου κάτοικοι της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα κοπάδι αγριογούρουνων εμφανίστηκε να περιφέρεται στους δρόμους της περιοχής, κοντά στην οδό Επιδαύρου.
Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κατέγραψαν περαστικοί, τουλάχιστον πέντε αγριογούρουνα – ανάμεσά τους και μικρά – κινούντα ανάμεσα στα οχήματα, στα πεζοδρόμια και στις αυλές των σπιτιών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοιες εμφανίσεις άγριων ζώων έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως τα Πεύκα, το Ρετζίκι, το Πανόραμα και η Χαριλάου. Τα αγριογούρουνα εντοπίζονται συνήθως τις βραδινές ώρες, όταν η κίνηση στους δρόμους είναι περιορισμένη.
Ειδικοί αποδίδουν την αύξηση αυτών των φαινομένων στην έλλειψη τροφής στα γύρω βουνά και στη βαθμιαία μετατόπιση του φυσικού βιότοπου των ζώων προς τα όρια της πόλης.
Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κατέγραψαν περαστικοί, τουλάχιστον πέντε αγριογούρουνα – ανάμεσά τους και μικρά – κινούντα ανάμεσα στα οχήματα, στα πεζοδρόμια και στις αυλές των σπιτιών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοιες εμφανίσεις άγριων ζώων έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως τα Πεύκα, το Ρετζίκι, το Πανόραμα και η Χαριλάου. Τα αγριογούρουνα εντοπίζονται συνήθως τις βραδινές ώρες, όταν η κίνηση στους δρόμους είναι περιορισμένη.
Ειδικοί αποδίδουν την αύξηση αυτών των φαινομένων στην έλλειψη τροφής στα γύρω βουνά και στη βαθμιαία μετατόπιση του φυσικού βιότοπου των ζώων προς τα όρια της πόλης.
