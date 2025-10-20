Κοπάδι από αγριογούρουνα βόλταραν σε κεντρικό δρόμο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αγριογούρουνα Τούμπα

Κοπάδι από αγριογούρουνα βόλταραν σε κεντρικό δρόμο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο

Έκπληκτοι οι κάτοικοι αντίκρισαν ένα κοπάδι μαζί με τα μικρά του να περιφέρεται σε κατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης

Κοπάδι από αγριογούρουνα βόλταραν σε κεντρικό δρόμο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν το βράδυ του Σαββάτου κάτοικοι της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα κοπάδι αγριογούρουνων εμφανίστηκε να περιφέρεται στους δρόμους της περιοχής, κοντά στην οδό Επιδαύρου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κατέγραψαν περαστικοί, τουλάχιστον πέντε αγριογούρουνα – ανάμεσά τους και μικρά – κινούντα ανάμεσα στα οχήματα, στα πεζοδρόμια και στις αυλές των σπιτιών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
@sakis_kaps

Τι να πω 🙈#viral #tiktok #foryou #fy

♬ πρωτότυπος ήχος - Sakis kapsalis

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοιες εμφανίσεις άγριων ζώων έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως τα Πεύκα, το Ρετζίκι, το Πανόραμα και η Χαριλάου. Τα αγριογούρουνα εντοπίζονται συνήθως τις βραδινές ώρες, όταν η κίνηση στους δρόμους είναι περιορισμένη.
@lelekasss.s

Βγήκαν για βόλτα #fy #fyp #thessaloniki #toumpa

♬ Σαν περπατάς παραπατάς - Live - Κώστας Τσαρουχάς

Ειδικοί αποδίδουν την αύξηση αυτών των φαινομένων στην έλλειψη τροφής στα γύρω βουνά και στη βαθμιαία μετατόπιση του φυσικού βιότοπου των ζώων προς τα όρια της πόλης. 

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Ψάχνουμε τον δεύτερο... Τσίπρας, Ανδρουλάκης ή Καρυστιανού;

Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα

«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης