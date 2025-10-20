Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Αντωνάκου στο protothema: Η AI επηρεάζει το 94% των επαγγελμάτων, τα παιδιά μας θα αναρωτιούνται γιατί οδηγούσαμε αυτοκίνητα
Η Περιφερειακή Γενική Διευθύντρια της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μιλάει στο Direct για τις θετικές αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη ζωή μας
Για τις αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), τον αντίκτυπό της στην κοινωνία και την οικονομία, αλλά και τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μίλησε η Πέγκυ Αντωνάκου, Περιφερειακή Γενική Διευθύντρια της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην εκπομπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη.
«Έχουμε μπροστά μας, λόγω ΑΙ, μια δομική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργούμε», σημειώνει η κ. Αντωνάκου, επικαλούμενη μάλιστα τα λόγια του κ. Demis Hassabis, επικεφαλής της Google DeepMind, ο οποίος σημείωσε ότι «η ΑΙ, αν τη συγκρίνουμε με τη βιομηχανική επανάσταση, θα έχει δέκα φορές την ένταση και την ταχύτητά της».
«Είναι εντυπωσιακό, αναρωτιόμαστε για παράδειγμα πώς ζούσαμε χωρίς Google Maps. Πλέον οι χάρτες δίνουν και την καλύτερη δυνατή διαδρομή για αποτύπωμα στο περιβάλλον και έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Θα δούμε και driverless αυτοκίνητα. Τα παιδιά μας θα αναρωτιούνται για το πώς ήταν πριν τα αυτοκίνητα με οδηγούς» λέει η κ. Αντωνάκου. Όσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται: «Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι χώρες προσπαθούν να βρουν τρόπους να κινηθούν γρήγορα. Δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί είναι κάτι που γίνεται σήμερα και με ταχείς ρυθμούς. Είμαστε όμως το πιο προσαρμοστικό είδος στον πλανήτη και έχουμε κάνει μεγαλεία και χωρίς Τεχνητή Νοημοσύνη».
Ερωτηθείσα τι ακριβώς είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, απάντησε: «Παλιότερα μιλάγαμε για αυτοματισμό. Η ΑΙ διαφέρει γιατί μιλάμε για συνεργασία του ανθρώπου με τον αλγόριθμο. Μιλάμε με λόγια, ήχο και εικόνες στην ΑΙ, δεν χρειάζεται να ξέρεις κώδικα. Πολύ λίγοι άνθρωποι είναι "αναλογικοί" στα 40, αφού πλέον μπορείς και μιλάς με το chat bot και να λες ‘βοήθησέ με’. Εγώ κάθε μέρα τη χρησιμοποιώ για να μου κάνει τη ζωή μου πιο εύκολη και γρήγορη».
Αναφερόμενη στον όρο «reskilling» (ανακατάρτιση) και πόσο η ΑΙ θα επηρεάσει τα επαγγέλματα υπογράμμισε: «Θέλουμε τα εργαλεία να λειτουργήσουν αθροιστικά στην παραγωγικότητα. Με βάση έρευνα που έχει γίνει, αυτό επηρεάζει το 94% των επαγγελμάτων. Αλλά μόνο το 6% των επαγγελμάτων θα αντικατασταθεί. Άρα δεν είναι κάτι τόσο δραματικό. Το 60% θα γίνει πιο παραγωγικό. Άρα ο εργαζόμενος δεν κινδυνεύει από εργαλεία, αλλά από κάποιον άλλο εργαζόμενο που τα χρησιμοποιεί καλύτερα».
Η κ. Αντωνάκου αναφέρθηκε και στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Google: «Στα σχολεία έχουμε προγράμματα εντελώς δωρεάν – 200.000 μαθητές έχουμε εκπαιδεύσει σε ΑΙ». Σε έρευνες που έχουν γίνει στα σχολεία «τα παιδιά απαντούν ότι θα ήθελαν οι γονείς τους να ξέρουν περισσότερα από τεχνολογία. Εκπαιδεύουμε και γονείς και καθηγητές».
Ερωτηθείσα αν η Ευρώπη έχει μείνει πίσω από Αμερική και Κίνα όσον αφορά τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η κ. Αντωνάκου δήλωσε: «Σίγουρα η Ευρώπη έχει να κάνει βήματα για να προλάβει την κινητικότητα ΗΠΑ και Κίνας. Το κομμάτι των ρυθμιστικών κανόνων όμως είναι σημαντικό και η ΕΕ έχει βάλει το λιθαράκι της. Έχει τα ηνία σε αυτό το κομμάτι αλλά πρέπει να ρίξει βάρος στο κομμάτι της καινοτομίας». Ειδικά για την Ελλάδα είπε ότι άλλαξε ριζικά ψηφιακά και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο παράδειγμα της έκδοσης πιστοποιητικών.
Κλείνοντας τη συνέντευξη η Περιφερειακή Γενική Διευθύντρια της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη υπογραμμίζει ότι «θέλουμε τα εργαλεία να λειτουργήσουν αθροιστικά στην παραγωγικότητα, είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή την εποχή που αλλάζει τον ρου της ιστορίας, το αδύνατο είναι δυνατό».
