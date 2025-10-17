Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για Έλληνα γεννημένο το ‘81 – Βούτηξε στο κενό μετά από ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε, λένε οι μάρτυρες
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελοκήπους μετά από πτώση ατόμου από τον Πύργο Απόλλων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για άνδρα, ηλικίας 44 ετών, ο οποίος για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 24ο όροφο.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:30. Ο 44χρονος, αναφέρουν οι πληροφορίες, έπινε τον καφέ του, όταν χτύπησε το τηλέφωνό του.
Αφού ολοκλήρωσε τη συνομιλία του, ανέβηκε στο τραπέζι, πέρασε μέσα από την τζαμαρία και «βούτηξε» στο κενό. Μάλιστα, έπεσε από τον 24ο όροφο, όπου υπάρχει καφέ με τζαμαρία και όχι από τον 25ο, που βρίσκεται ο ανοιχτός χώρος.
Η πτώση προκάλεσε δυνατό κρότο. Άλλοι θεώρησαν ότι πρόκειται για πυροβολισμό και άλλοι για έκρηξη φιάλης αερίου.
Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό το οποίο σημειώνεται στο ίδιο σημείο, από το καφέ-εστιατόριο του 24ου ορόφου.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ νωρίτερα, η Αστυνομία συνέλεξε στοιχεία για το συμβάν.
