Ταυτοποιήθηκαν έξι νεαροί για την επίθεση με πέτρες σε αστικό λεωφορείο στο Κορωπί
Οι δράστες επιτέθηκαν με πέτρες και εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου αλλά και περιπολικού της Άμεσης Δράσης
Ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας τέσσερις ανήλικοι ηλικίας 16 ετών και δύο ενήλικες, 18 και 19 ετών, ως δράστες επίθεσης με πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει, βραδινές ώρες στις 2-9-2025 στο Κορωπί.
Ειδικότερα, από την έρευνα που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είναι οι δράστες της επίθεσης με πέτρες στο αστικό λεωφορείο.
Επίσης, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν με πέτρες, λίγη ώρα αργότερα, και εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου αλλά και περιπολικού της Άμεσης Δράσης, το οποίο προσέτρεξε στο σημείο της παραπάνω επίθεσης.
Σε βάρος των έξι συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
