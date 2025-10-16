Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
22χρονος κατάπιε 72 «αυγά» κοκαΐνης για να τα περάσει από το «Ελ. Βενιζέλος»
840 γραμμάρια ήταν η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που είχε καταπιεί ο 22χρονος αλλοδαπός
Στη σύλληψη ενός 22χρονου αλλοδαπού ο οποίος προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κατάποσης προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί μετά τη σύλληψη το απόγευμα της Τετάρτης, ο 22χρονος προσπάθησε να περάσει συνολικά 840 γραμμάρια κοκαΐνης με 72 αυτοσχέδια «αυγά».
Εκτός από τα ναρκωτικά, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 560 ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
