22χρονος κατάπιε 72 «αυγά» κοκαΐνης για να τα περάσει από το «Ελ. Βενιζέλος»
ΕΛΛΑΔΑ
Κοκαΐνη Ναρκωτικά Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

22χρονος κατάπιε 72 «αυγά» κοκαΐνης για να τα περάσει από το «Ελ. Βενιζέλος»

840 γραμμάρια ήταν η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που είχε καταπιεί ο 22χρονος αλλοδαπός

22χρονος κατάπιε 72 «αυγά» κοκαΐνης για να τα περάσει από το «Ελ. Βενιζέλος»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 22χρονου αλλοδαπού ο οποίος προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κατάποσης προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί μετά τη σύλληψη το απόγευμα της Τετάρτης, ο 22χρονος προσπάθησε να περάσει συνολικά 840 γραμμάρια κοκαΐνης με 72 αυτοσχέδια «αυγά».

Εκτός από τα ναρκωτικά, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 560 ευρώ καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

22χρονος κατάπιε 72 «αυγά» κοκαΐνης για να τα περάσει από το «Ελ. Βενιζέλος»


Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης