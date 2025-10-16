Συνελήφθη ένορκος επειδή τράβηξε φωτογραφία μέσα σε δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη
Δικαστήριο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκη Σύλληψη Φωτογραφία

Συνελήφθη ένορκος επειδή τράβηξε φωτογραφία μέσα σε δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη

Η κίνησή του έγινε αντιληπτή από την έδρα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και ζητήθηκε ο έλεγχος του κινητού του από αστυνομικό

Στη σύλληψη ενόρκου επειδή τράβηξε φωτογραφία μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κατά τη διαδικασίας κλήρωσης των ενόρκων για τη συγκρότησή του.

Ο ένορκος που καθόταν στο ακροατήριο έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και προέβη στη λήψη φωτογραφίας.

Η ενέργεια έγινε αντιληπτή από την έδρα και ζητήθηκε από αστυνομικό να ελέγξει το κινητό τηλέφωνο.

Αφού επιβεβαιώθηκε η λήψη, ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

