Πακιστανός ο δράστης της δολοφονίας του 35χρονου από τη Σιέρα Λεόνε έξω από ξενοδοχείο στο Κιλκίς - Είχε εμπλακεί σε διακίνηση μεταναστών
Βαρύτατα τραυματισμένος ο 35χρονος μπήκε στο ξενοδοχείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή - Βρέθηκαν τρεις κάλυκες
Ένας 26χρονος Πακιστανός είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης της δολοφονίας ενός 35χρονου από τη Σιέρα Λεόνε το βράδυ της Πέμπτης στο Κιλκίς.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο 26χρονος ήταν αυτό που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 35χρονο σε αυλή ξενοδοχείου στους Εύζωνες.
Μετά τα πυρά που δέχθηκε, ο 35χρονος μπήκε αιμόφυρτος στο ξενοδοχείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.
Στην αυλή του ξενοδοχείου οι αστυνομικοί βρήκαν τρεις κάλυκες, ένα κινητό, χρήματα και ρούχα.
Όπως διαπίστωσαν, μάλιστα, σε βάρος του 26χορνου Πακιστανού, ο οποίος διέφυγε και αναζητείται, εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για παράνομη διακίνηση μεταναστών.
