Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο στο Κιλκίς
ΕΛΛΑΔΑ
Κιλκίς Πυροβολισμοί Νεκρός Ιατροδικαστής

Κατά τη διάρκεια συμπλοκής ομάδα ατόμων πυροβόλησε τον αλλοδαπό - Ιατροδικαστής στο σημείο

Στράτος Λούβαρης
19 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα άτομο έχασε τη ζωή του στη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αλλοδαπών στους Εύζωνες, στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από ξενοδοχείο ομάδα αλλοδαπών πυροβόλησε έναν άνδρα.

Ο άνδρας μπήκε μέσα στο ξενοδοχείο όπου και κατέληξε, κατά τις ίδιες πηγές. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής.

