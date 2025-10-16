Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Sponsored Content

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, νοιάζεται πραγματικά για τους συνδρομητές της και για αυτό προσφέρει πάντα κάτι παραπάνω. Πριν λίγες μέρες παρουσίασε μια σημαντική προσφορά στα προγράμματα Σταθερής, παρέχοντας τη δυνατότητα σε πάνω από 500.000 συνδρομητές της, να αποκτήσουν ακόμη υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης στο internet, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Έτσι όλοι στο σπίτι μπορούν να είναι online χωρίς να προβληματίζονται. Τα παιδιά που παίζουν με το tablet ή παίζουν games στον υπολογιστή, οι μεγάλοι που βλέπουν ταινία ή εργάζονται από το σπίτι.. Το υπέροχο είναι ότι η Nova το προσφέρει αυτό στους συνδρομητές της χωρίς επιπλέον χρέωση και «ανεβάζει» το νοικοκυριό, προσφέροντας λίγο περισσότερο ταχύτητα, αυτή που χρειάζεται για να γίνουν τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Στην πράξη, το upload και το download είναι πιο γρήγορο, το meeting δεν κολλάει, το οnline gaming ανταποκρίνεται ακόμη καλύτερα.



Αυτό το σημαντικό βήμα αποτελεί μια στρατηγική κίνηση της Nova προς την κατεύθυνση της προσφοράς υψηλών ταχυτήτων σε προσιτές τιμές, τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες, σε μια εποχή όπου η ανάγκη για γρήγορη, αξιόπιστη και αδιάλειπτη σύνδεση στο Internet είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Προσηλωμένη στις ανάγκες των πελατών της, έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στην εμπειρία χρήσης του Internet στο παρελθόν, όπως ο δωρεάν πενταπλασιασμός των ταχυτήτων upload στα προγράμματα Nova Fiber 300, 500 και 1Giga, η αναβάθμιση του εξοπλισμού με Wi-Fi 6 router και η προσφορά υπηρεσιών με ταχύτητες download που φτάνουν τα 3Gbps.



Με αυτές τις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας και αξιοπιστίας, η Nova συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, διευκολύνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και την απομακρυσμένη εργασία, βελτιώνοντας την εμπειρία των χρηστών και επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η συγκεκριμένη προσφορά της αναβάθμισης των ταχυτήτων χωρίς επιπλέον χρέωση απευθύνεται σε υφιστάμενους συνδρομητές Nova σταθερής τηλεφωνίας και internet, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κυρίως τεχνικής φύσεως. Για να προχωρήσουν στην εν λόγω αναβάθμιση οι συνδρομητές απλώς μπαίνουν ή δημιουργούν λογαριασμό στο Nova app/ web, βλέπουν την προσφορά που αντιστοιχεί στη δική τους υπηρεσία και ακολουθούν τα βήματα για την ενεργοποίηση της και την ταυτόχρονη ανανέωση του συμβολαίου τους για 24 μήνες, με την αναβαθμισμένη ταχύτητα.