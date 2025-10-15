Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην άνοδο της Λ. Κηφισίας στην περιοχή του Αμαρουσίου
ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Λεωφόρος Κηφισίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην άνοδο της Λ. Κηφισίας στην περιοχή του Αμαρουσίου

Θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην άνοδο της Λ. Κηφισίας στην περιοχή του Αμαρουσίου
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Πέμπτη και την Παρασκευή (17/10) και κατά τις ώρες 00.01΄ έως 06.00΄, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μεσογείων έως τη συμβολή της με την οδό Παπαφλέσσα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ειδήσεις σήμερα:

«Πλατεία Καραϊσκάκη προσοχή, κόβουν κ...ς» - Δείτε τα μηνύματα στα γκρουπ στο Viber για τα μπλόκα της Τροχαίας

Τι λένε οι γείτονες του φερομένου ως δράστη της Φοινικούντας - «Είχα να τον δω μέρες, έγινε μετακόμιση στον όροφό του»

Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Επιχειρηματίας σκότωσε 29χρονο μοντέλο, ενώ η αστυνομία ήταν έξω από την πόρτα της για να τη σώσει

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης