Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην άνοδο της Λ. Κηφισίας στην περιοχή του Αμαρουσίου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην άνοδο της Λ. Κηφισίας στην περιοχή του Αμαρουσίου
Θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Πέμπτη και την Παρασκευή (17/10) και κατά τις ώρες 00.01΄ έως 06.00΄, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μεσογείων έως τη συμβολή της με την οδό Παπαφλέσσα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
