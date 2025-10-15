Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Το 1+1 KFC του efood που λύνει κάθε δίλημμα της παρέας
Κάθε βραδιά στο σπίτι με την παρέα έχει την ίδια ερώτηση: “Τι τρώμε;” Κι εκεί πάντα κάποιος λέει “KFC;” και όλοι συμφωνούν.
Sponsored Content
Αυτόν τον Οκτώβριο, η σωστή απάντηση είναι ακόμα πιο εύκολη, γιατί με το Duo Bucket Menu + 20 Nuggets Menu στην τελική τιμή των 16.90€, έχεις δύο φορές την KFC γεύση που όλοι αγαπούν.
Ζουμερό και spicy κοτόπουλο, iconic dips, τραγανά nuggets και fries που εξαφανίζονται πριν προλάβεις να τα μετρήσεις. Είναι το τέλειο combo για movie night, για αγώνα ή απλώς για εκείνες τις μέρες που “θα μείνουμε μέσα, αλλά θα φάμε καλά”.
Το μόνο πρόβλημα που θα μείνει άλυτο; Ποιος θα πάρει το τελευταίο nugget.
Βρες την προσφορά που θα λατρέψει όλη η παρέα, αποκλειστικά στο efood, έως 02/11.
