Το 1+1 KFC του efood που λύνει κάθε δίλημμα της παρέας
ΕΛΛΑΔΑ
efood KFC

Το 1+1 KFC του efood που λύνει κάθε δίλημμα της παρέας

Κάθε βραδιά στο σπίτι με την παρέα έχει την ίδια ερώτηση: “Τι τρώμε;” Κι εκεί πάντα κάποιος λέει “KFC;” και όλοι συμφωνούν.

Το 1+1 KFC του efood που λύνει κάθε δίλημμα της παρέας

Sponsored Content

Αυτόν τον Οκτώβριο, η σωστή απάντηση είναι ακόμα πιο εύκολη, γιατί με το Duo Bucket Menu + 20 Nuggets Menu στην τελική τιμή των 16.90€, έχεις δύο φορές την KFC γεύση που όλοι αγαπούν.

Ζουμερό και spicy κοτόπουλο, iconic dips, τραγανά nuggets και fries που εξαφανίζονται πριν προλάβεις να τα μετρήσεις. Είναι το τέλειο combo για movie night, για αγώνα ή απλώς για εκείνες τις μέρες που “θα μείνουμε μέσα, αλλά θα φάμε καλά”.

Το μόνο πρόβλημα που θα μείνει άλυτο; Ποιος θα πάρει το τελευταίο nugget.
Βρες την προσφορά που θα λατρέψει όλη η παρέα, αποκλειστικά στο efood, έως 02/11.

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης