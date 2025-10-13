Συνελήφθη 20χρονος για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από σπίτι στον Μαραθώνα

Συνελήφθη ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση πυροβολισμών με πολεμικό τουφέκι έξω από οικία όπου διέμενε 30χρονος - Η επίθεση αποδίδεται σε διαφορές μεταξύ δράστη και θύματος