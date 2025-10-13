Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Συνελήφθη 20χρονος για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από σπίτι στον Μαραθώνα
Συνελήφθη ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση πυροβολισμών με πολεμικό τουφέκι έξω από οικία όπου διέμενε 30χρονος - Η επίθεση αποδίδεται σε διαφορές μεταξύ δράστη και θύματος
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 20χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση πυροβολισμών με πολεμικό τουφέκι καλάσνικοφ έξω από οικία όπου διέμενε 30χρονος, την Πέμπτη (14/8) στο Μαραθώνα.
Ο 20χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε ταυτοποιηθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, για την εμπλοκή του στους πυροβολισμούς, ύστερα από διερεύνηση πληροφοριών, αλλά και από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του, που εντοπίστηκε στο σημείο και την ώρα της επίθεσης.
Στον τόπο του συμβάντος είχαν βρεθεί 20 κάλυκες από τουφέκι καλάσνικοφ. Η επίθεση αποδίδεται σε διαφορές μεταξύ δράστη και θύματος.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη απογευματινές ώρες της Παρασκευής (10/10) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Αττικής στην περιοχή του Μαραθώνα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
