Δανή αφαίρεσε την ελληνική σημαία και επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη σύλληψή της στη Ρόδο
Δανή αφαίρεσε την ελληνική σημαία και επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη σύλληψή της στη Ρόδο
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από την ΥΔ.Ε.Ε. Ρόδου – Η γυναίκα αντιστάθηκε βίαια κατά τη σύλληψή της, εξύβρισε τους αστυνομικούς και τραυμάτισε αρχιφύλακα που προσπάθησε να την ακινητοποιήσει
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Ρόδο, όταν γυναίκα, υπήκοος Δανίας, προκάλεσε αναστάτωση έξω από το κτίριο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου. Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, ήταν περίπου 04:10 όταν η 34χρονη πλησίασε τον ιστό της ελληνικής σημαίας που βρίσκεται στην πρόσοψη του κτιρίου στην οδό Εθνικής Δωδεκανησίων 45, την κατέβασε και άρχισε να τρέχει κρατώντας τη στα χέρια της.
Η πράξη της έγινε αμέσως αντιληπτή από περαστικούς, ενώ λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ΥΔ.Ε.Ε. Ρόδου που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν τη γυναίκα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο. Εκείνη είχε ήδη πετάξει τη σημαία στον δρόμο και φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ταραχής.
Όταν οι αστυνομικοί την προσέγγισαν για να τη σταματήσουν και να την οδηγήσουν στο τμήμα, η γυναίκα αντέδρασε με έντονη επιθετικότητα. Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, εξύβρισε τους αστυνομικούς στην αγγλική γλώσσα, αρνήθηκε να συνεργαστεί και αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή της. Κατά τη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, επιτέθηκε σε έναν από τους αστυνομικούς, τον αρχιφύλακα ηλικίας 42 ετών, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο και με κλωτσιά στο δεξί του γόνατο.
Πριν οι αστυνομικοί καταφέρουν να την ακινητοποιήσουν, η δράστιδα έφτυσε επανειλημμένα τον αρχιφύλακα στο πρόσωπο, προκαλώντας οργή και ανησυχία για την ένταση της συμπεριφοράς της. Η γυναίκα τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στην υπηρεσία για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Με εντολή των αρμοδίων αρχών παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τον τραυματισμένο αστυνομικό, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των κακώσεων που υπέστη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις ενδεδειγμένες διαδικασίες για τη λήψη καταθέσεων και τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων αναμένονται. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η πράξη αφαίρεσης και ρίψης της ελληνικής σημαίας θεωρείται ιδιαίτερα προσβλητική και ενδέχεται να επισύρει βαρύτερες ποινικές κατηγορίες.
Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος της περιλαμβάνει τις κατηγορίες της προσβολής εθνικού συμβόλου, της αντίστασης, της εξύβρισης και της πρόκλησης σωματικών βλαβών σε αστυνομικό εν ώρα καθήκοντος. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφανθούν τις επόμενες ημέρες για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Η πράξη της έγινε αμέσως αντιληπτή από περαστικούς, ενώ λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ΥΔ.Ε.Ε. Ρόδου που περιπολούσαν στην περιοχή εντόπισαν τη γυναίκα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο. Εκείνη είχε ήδη πετάξει τη σημαία στον δρόμο και φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ταραχής.
Αντίσταση και επίθεση κατά τη σύλληψη
Όταν οι αστυνομικοί την προσέγγισαν για να τη σταματήσουν και να την οδηγήσουν στο τμήμα, η γυναίκα αντέδρασε με έντονη επιθετικότητα. Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά, εξύβρισε τους αστυνομικούς στην αγγλική γλώσσα, αρνήθηκε να συνεργαστεί και αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή της. Κατά τη διάρκεια της πάλης που ακολούθησε, επιτέθηκε σε έναν από τους αστυνομικούς, τον αρχιφύλακα ηλικίας 42 ετών, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο και με κλωτσιά στο δεξί του γόνατο.
Πριν οι αστυνομικοί καταφέρουν να την ακινητοποιήσουν, η δράστιδα έφτυσε επανειλημμένα τον αρχιφύλακα στο πρόσωπο, προκαλώντας οργή και ανησυχία για την ένταση της συμπεριφοράς της. Η γυναίκα τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στην υπηρεσία για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Ιατροδικαστική εξέταση και αστυνομικές ενέργειες
Με εντολή των αρμοδίων αρχών παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τον τραυματισμένο αστυνομικό, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των κακώσεων που υπέστη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις ενδεδειγμένες διαδικασίες για τη λήψη καταθέσεων και τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων αναμένονται. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η πράξη αφαίρεσης και ρίψης της ελληνικής σημαίας θεωρείται ιδιαίτερα προσβλητική και ενδέχεται να επισύρει βαρύτερες ποινικές κατηγορίες.
Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος της περιλαμβάνει τις κατηγορίες της προσβολής εθνικού συμβόλου, της αντίστασης, της εξύβρισης και της πρόκλησης σωματικών βλαβών σε αστυνομικό εν ώρα καθήκοντος. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφανθούν τις επόμενες ημέρες για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα