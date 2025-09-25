Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Σάλος με τον κωμικό Πάρι Ρούπο - Συσχέτισε την ελληνική σημαία με βοθρολύματα και τον απέλυσε η Pizza Fan
Σε stand up comedy στη Δραπετσώνα αναφέρθηκε στην ελληνική σημαία, τη σφαγή του Μελιγαλά αλλά και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του κωμικού Πάρι Ρούπου κατά τη διάρκεια stand-up παράστασης, με χρήστες των κοινωνικών δικτύων να ζητούν να διακοπεί η συνεργασία του με τη γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας Pizza Fan.
Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, όπου σε κάποιο σημείο ο κωμικός αναφέρθηκε με σατιρικό τρόπο στην ελληνική σημαία, στους Ναζί, στη σφαγή του Μελιγαλά αλλά και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.
Ακολούθως, μιλώντας για τους Ναζί σχολίασε: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί ‘λιπάσματα’ μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε: ‘μορφώστε τους ναζί’; Σόρι δεν έχω αρκετό χρόνο για αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».
Σε άλλο σημείο της παράστασης έκανε αναφορά στη σφαγή του Μελιγαλά αλλά και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, λέγοντας: «Νεκρός από σφαίρα ο Αμερικανός ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ. Έκανε περιοδείες και ως θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής. Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή επιτέλους βρήκε στόχο».
Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με χρήστες να ζητούν την απομάκρυνσή του από την Pizza Fan, την εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών στα social media.
Η ανακοίνωση της Pizza Fan:
«Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής: «Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.
Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza
@paris_roupos "Λιπάσματα". Απόσπασμα από την παράσταση στο πλαίσιο του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στα Λιπάσματα Δραπετσώνας. Follow --> https://www.instagram.com/paris_roupos/ #lipasmata #antifasistikosseptemvris #roupos #standupcomedy #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - Paris Roupos
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΠΟΔΟ λέγεται Πάρις Ρούπος και κανει διαφημιστικα για την @PizzaFan_Tweet .— Εθνική Ομάδα Μιμιδίων (@EOM_memes) September 23, 2025
Κατακλίζουμε το τηλεφωνικο τους κέντρο (18111) και απαιτούμε την απόυλυση του συγκεκριμενου εθνομηδενιστη. #boycott_pizzafan pic.twitter.com/qpfE61GX45
Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του.»
