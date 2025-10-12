Ταλαιπωρία για επιβάτες του Οδοντωτού: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία λόγω τεχνικού προβλήματος

το μεσημέρι της Κυριακής 12/10 που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό - Καλάβρυτα.Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες.Άλλος συρμός στάλθηκε στο σημείο προκειμένου να παραλάβει τους επιβάτες, όμως υπήρξε βλάβη και σε αυτόν.Έτσι, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο.Στην περιοχή έφθασε και η ΕΜΑΚ.Με πληροφορίες από Kalavrytanews - Flamis.gr