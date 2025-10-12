H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Ταλαιπωρία για επιβάτες του Οδοντωτού: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία λόγω τεχνικού προβλήματος
Άλλος συρμός στάλθηκε στο σημείο προκειμένου να παραλάβει τους επιβάτες, όμως υπήρξε βλάβη και σε αυτόν - Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο
Βλάβη σημειώθηκε στον συρμό του Οδοντωτού το μεσημέρι της Κυριακής 12/10 που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό - Καλάβρυτα.
Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες.
Άλλος συρμός στάλθηκε στο σημείο προκειμένου να παραλάβει τους επιβάτες, όμως υπήρξε βλάβη και σε αυτόν.
Έτσι, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο.
Στην περιοχή έφθασε και η ΕΜΑΚ.
