Έκρηξη έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού - Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο
Έκρηξη έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού - Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο
Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτιρίου - Εξερράγη μηχανισμός αποτελούμενος από γκαζάκια - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού, μπροστά από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 22.50 το βράδυ, άγνωστος άφησε στο σημείο εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.
Στο σημείο έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια των ΤΕΕΜ για να ερευνήσουν τον μηχανισμό και να συλλέξουν ευρήματα που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η οδός Αριστοτέλους από το ύψος της Αλ. Πάντου έως τον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού.
