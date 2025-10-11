Με απινιδωτή και ΚΑΡΠΑ για πάνω από μία ώρα προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον 6χρονο που πνίγηκε σε πισίνα στη Σαντορίνη
Με απινιδωτή και ΚΑΡΠΑ για πάνω από μία ώρα προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον 6χρονο που πνίγηκε σε πισίνα στη Σαντορίνη
Για μισή ώρα στο ξενοδοχείο και για πάνω από μία ώρα στο νοσοκομείο οι προσπάθειες ανάνηψης - Συνελήφθησαν ο πατέρας του 6χρονου, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος της πισίνας
Για περισσότερο από μία ώρα συνολικά, επιχειρούσαν με απινιδωτή και ΚΑΡΠΑ να επαναφέρουν το 6χρονο παιδί που πνίγηκε στην πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη. Αρχικά έγιναν προσπάθειες ανάνηψης στο σημείο της τραγωδίας, ενώ η μάχη για την επαναφορά του συνεχίστηκε και στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, γιατρός που διέμενε στο ξενοδοχείο και διασώστες του ΕΚΑΒ προσπαθούσαν με απινιδωτή και ΚΑΡΠΑ να επαναφέρουν στη ζωή το αγόρι από την Ινδία, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το νερό.
Το παιδί δεν ανταποκρινόταν καθώς φαίνεται να ήταν αρκετή ώρα μέσα στο νερό, ενώ φέρεται να είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα φαγητού λίγο νωρίτερα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης για ακόμη μία ώρα, αλλά μάταια, ήταν αργά.
Ο 33χρονος πατέρας του παιδιού είχε μπει στην πισίνα χωρίς να προσέξει ότι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ίδιο έκανε και ο γιος του. Μόλις κατάλαβε πως είχε χαθεί από το οπτικό του πεδίο, άρχισε να φωνάζει το όνομά του και να τον αναζητά γύρω από την πισίνα. Τελικά, ένας συμπατριώτης του, που κολυμπούσε στο ίδιο σημείο, εντόπισε το παιδί στον πυθμένα και το ανέσυρε.
Παρά τις προσπάθειες διάσωσης, το αγοράκι δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του. Οι γιατροί στο νοσοκομείο συνέχισαν την ανάνηψη για ακόμη μία ώρα, όμως ήταν πλέον αργά.
Μετά το τραγικό περιστατικό, συνελήφθησαν ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου, ο υπεύθυνος της πισίνας και ο πατέρας του παιδιού, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπήρξε αμέλεια ή πλημμελής επίβλεψη. Την ώρα του συμβάντος, ο υπεύθυνος της πισίνας φέρεται να βρισκόταν σε άλλη πισίνα του ίδιου καταλύματος.
Το βάθος της πισίνας, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν 1,40 μέτρα — όριο που δεν απαιτεί υποχρεωτικά παρουσία ναυαγοσώστη, αν και ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει προσωπικό εκπαιδευμένο σε πρώτες βοήθειες. Στη σήμανση του ξενοδοχείου αναγραφόταν πως η χρήση της πισίνας επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 13 ετών.
Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και εάν προκύπτουν ευθύνες για τη λειτουργία της πισίνας.
«Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα», λέει ο δήμαρχος του νησιούΜιλώντας στην ΕΡΤ για το τραγικό αυτό περιστατικό, ο δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, είπε ότι οι προδιαγραφές της πισίνας δεν απαιτούσαν την παρουσία ναυαγοσώστη.
«Αυτό το λέω με την επιφύλαξη που μπορεί να έχει κάποιος όταν λαμβάνει μια είδηση για ένα τέτοιο γεγονός», είπε.
Και πρόσθεσε ότι «η Αστυνομική Υποδιεύθυνση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα».
Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε επίσης ότι στο ξενοδοχείο υπήρχε απινιδωτής, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε άμεσα, ενώ δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν το παιδί διακομιστεί στο Νοσοκομείο Θήρας.
«Παρά το γεγονός ότι από ό,τι φαινόταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή», είπε ο δήμαρχος του νησιού.
