Με απινιδωτή και ΚΑΡΠΑ για πάνω από μία ώρα προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον 6χρονο που πνίγηκε σε πισίνα στη Σαντορίνη

«Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα», λέει ο δήμαρχος του νησιού

Μιλώντας στην ΕΡΤ για το τραγικό αυτό περιστατικό, ο δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος, είπε ότι οι προδιαγραφές της πισίνας δεν απαιτούσαν την παρουσία ναυαγοσώστη.«Αυτό το λέω με την επιφύλαξη που μπορεί να έχει κάποιος όταν λαμβάνει μια είδηση για ένα τέτοιο γεγονός», είπε.Και πρόσθεσε ότι «η Αστυνομική Υποδιεύθυνση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα».Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε επίσης ότι στο ξενοδοχείο υπήρχε απινιδωτής, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε άμεσα, ενώ δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν το παιδί διακομιστεί στο Νοσοκομείο Θήρας.«Παρά το γεγονός ότι από ό,τι φαινόταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή», είπε ο δήμαρχος του νησιού.