Άγιος Παντελεήμονας: Η στιγμή που ο 48χρονος Ουκρανός ζητά αιμόφυρτος βοήθεια σε σούπερ μάρκετ μετά τον θάνατο του 31χρονου ομοεθνή του

ΕΛΛΑΔΑ
Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να έχει στα χέρια του τάιραπ με τα οποία, κατά πληροφορίες, ήταν δεμένο και το 31χρονο θύμα

Μυστήριο εξακολουθεί να επικρατεί γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του 31χρονου Ουκρανού που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Την αστυνομία ένας 48χρονος ομοεθνής του υποστηρίζοντας ότι 4 άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους χτύπησαν.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ έχει καταγράψει τον 48χρονο να μπαίνει αιμόφυρτος στο κατάστημα και να ζητά βοήθεια.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να έχει στα χέρια του τάιραπ με τα οποία, κατά πληροφορίες, ήταν δεμένο και το 31χρονο θύμα.


Η αστυνομία εξετάζει όλες τις εκδοχές με επικρατέστερη να έχει προηγηθεί καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες με τον έναν να καταλήγει νεκρός και ο άλλος τραυματίας.

Σημειώνεται, δε, ότι στο διαμέρισμα όπου βρέθηκε νεκρός ο 31χρονος δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης

Όπως έγραψε χθες το protothema.gr στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, που ερευνάται αν είναι κλεμμένες.

